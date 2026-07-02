Mastercam 2027 legt den Schwerpunkt auf Bewegungsqualität, Automatisierung und Effizienz bei der Einrichtung

TOLLAND, Connecticut, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- CNC Software, LLC hat Mastercam 2027, die neueste Version seiner CAD/CAM-Plattform, veröffentlicht. Im Mittelpunkt dieser Version stehen Verbesserungen bei der Bewegungsqualität, der Automatisierung und den Einrichtungsabläufen, um Herstellern dabei zu helfen, die Programmierzeit zu verkürzen, die Teilequalität zu verbessern und die Prozesssicherheit zu erhöhen.

Mastercam 2027 wurde für reale Produktionsumgebungen entwickelt und bietet Verbesserungen in den Bereichen Entgraten, mehrachsige Bearbeitung und Fräs-Dreh-Arbeiten. Damit können Betriebe den manuellen Programmieraufwand reduzieren und gleichzeitig Präzision und Kontrolle gewährleisten.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen verbesserte Werkzeugbahnbewegungen mit sanfteren Übergängen und automatischer Bearbeitungsrichtung, erweiterte Entgratungsfunktionen mit besserer Kontrolle über die Bearbeitung komplexer Kanten sowie optimierte mehrachsige Werkzeugbahnen für die effiziente Bearbeitung komplexer Geometrien. Zusammen tragen diese Verbesserungen zu einer schnelleren Programmierung und zu einheitlicheren Ergebnissen von Werkstück zu Werkstück bei.

Mit diesem Release werden außerdem eine neu gestaltete Einrichtungsoberfläche für die Fräs-Dreh-Bearbeitung sowie aktualisierte Arbeitsabläufe für die Maschinenkonfiguration eingeführt, um die Einrichtung zu optimieren und das Fehlerrisiko zu verringern, bevor es in die Fertigung gelangt. Verbesserungen bei den Werkzeugdefinitionen und der Simulationsgenauigkeit sorgen für eine bessere Kollisionserkennung und erhöhen das Vertrauen in den generierten Code.

Je nach Komplexität der Teile und dem Reifegrad der Arbeitsabläufe können Betriebe messbare Verbesserungen bei der Programmierleistung, eine schnellere Überprüfung der Rüstung sowie weniger vermeidbare Fehler erzielen. Diese Verbesserungen können dazu beitragen, die Programmierkapazität zu erhöhen und die Durchlaufzeiten zu verkürzen, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Mastercam 2027 erweitert zudem den Zugang zu Innovationen über Mastercam CONNECT. CONNECT-Kunden haben Zugang zur Beta-Version der Mastercam EverPath-Technologie, die ein Programmiererlebnis der nächsten Generation mit einem einheitlichen Arbeitsablauf, intelligenter Automatisierung und Werkzeugweg-Aktualisierungen in Echtzeit bietet. Im Rahmen der Beta-Version sind sieben neue Werkzeugwege enthalten, die dazu beitragen, wiederkehrende Eingaben zu reduzieren und die Konsistenz bei der Programmierung zu verbessern.

Darüber hinaus bietet Mastercam 2027 bereits bei der Markteinführung eine umfassendere Sprachunterstützung sowie kontinuierliche Verbesserungen der Systemzuverlässigkeit, um die weltweite Verbreitung zu fördern.

Mastercam 2027 ist ab dem 1. Juli 2026 erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Melanie Frenkel, leitende Mediendirektorin, Berkeley Communications, Telefon: 760.421.7719 oder per E-Mail an Melanie.Frenkel@berkeleypr.com.

Informationen zu Mastercam

Mastercam, ein Unternehmen der Sandvik-Gruppe, ist die weltweit führende CAD/CAM-Software für die Fertigung und wird weltweit von über 450.000 Anwendern geschätzt. Seit 1983 unterstützen wir Betriebe jeder Größe dabei, auch die schwierigsten Herausforderungen in der Zerspanung zu meistern – von bahnbrechenden Entwicklungen in der Luft- und Raumfahrt bis hin zu lebensrettenden medizinischen Bauteilen. Mit unermüdlicher Innovation, weltweitem Support und einem starken Engagement für die Ausbildung verwandelt Mastercam Komplexität in Selbstvertrauen. Mastercam: Herausforderung angenommen. Erfahren Sie mehr unter www.mastercam.com und folgen Sie uns auf LinkedIn. Diskutieren Sie mit unter #mastercam.

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