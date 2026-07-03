Kryptowährung Ethereum: Antizykliker kaufen JETZT!

Nach einem sehr starken Börsenjahr 2025 boten Kryptowährungen in diesem Jahr bislang nur wenig Anlass zur Freude. Trotz eines grundsätzlich konstruktiven Sentiments fielen Bitcoin , Ethereum und Co. im Umfeld steigender Inflations- und Zinserwartungen ins Bodenlose. Viele Kryptowährungen brachen gegenüber ihren im vergangenen Jahr markierten Hochs um die Hälfte und mehr ein.

Die anhaltenden Kursverluste brachten zuletzt sogar Treasury-Unternehmen an ihr Limit. Viele Kryptowährungen fielen unter die durchschnittlichen Einkaufskurse von HODLern wie Strategy und Bitmine Immersion, was die Furcht vor Zwangsverkäufen und Margin Calls aufkommen ließ. Auch anhaltende Mittelabflüsse aus Spot-ETFs trugen nicht dazu bei, das Vertrauen in eine Erholung am Kryptomarkt zu stärken. Weitere Verluste waren die Folge.

... doch jetzt handelt vor allem Ethereum mit einer Erholungschance

Doch inzwischen sind die Verkäufe in der Branche so weit fortgeschritten, dass zahlreiche Assets technisch überkauft sind. Schon das lässt eine Gegenbewegung zunehmend wahrscheinlich werden.

Außerdem fielen die am Donnerstag vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten überraschend schwach aus, was die Zinserwartungen zurückkommen ließ – eine aussichtsreiche Comeback-Gelegenheit, die Bitcoin, Ethereum und Co. nicht ungenutzt ließen und sich gegen einen Abverkauf bei Technologiewerten durchsetzen. Vor allem bei Ethereum könnten Wetten auf eine Erholung jetzt Erfolg haben, wie der Blick in den Chart zeigt:

Quelle: TradingView.com | Ethereum

Verkaufssignal bleibt ohne Wirkung

Zwar befindet sich die nach Marktkapitalisierung hinter Bitcoin zweitgrößte Digitalwährung der Welt in einem langfristigen Aufwärtstrend, doch gegenüber dem Mehrfachhoch im Bereich von 4.750 US-Dollar notiert Ethereum in einem hartnäckigen Abwärtstrend, welcher auf dem Höhepunkt des seit Monaten anhaltenden Ausverkaufs fast zwei Drittel des Marktwerts gekostet hat.

Grundsätzlich ist die Abwärtstrenddynamik hoch. Ethereum notiert unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte, in denen es bereits im November zu einem Death Cross und damit zu einem Verkaufssignal gekommen war. Die Folge: Der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

Rebound-Chance dank bullisher Divergenzen

Doch weitere Kursverluste blieben zuletzt aus, stattdessen ist es im Bereich von 1.550 US-Dollar zu einem Doppelboden gekommen. Dieser ist vor allem bullishen Divergenzen im Trendstärkeindikator MACD zu verdanken, der sich schon seit Februar gegen den schwachen Trend von Ethereum erholen kann und damit ein frühes Signal einer möglichen Trendwende liefert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liefert bislang zwar keine bearishen Divergenzen, er hat sich aber von deutlich überverkauften Niveaus Anfang Juni erholen können und ist inzwischen in den neutralen Bereich vorgedrungen. Das ist ein starkes Indiz für nachlassende Verkaufsdynamik und die Möglichkeit einer Gegenbewegung.

Nach oben ist jetzt viel Platz

Diese These wird erhärtet durch den MACD, der über seine Signallinie klettern konnte. Das genügt nach anhaltenden Abwärtstrends bereits häufig für eine Gegenbewegung. Genau eine solche ist nach den Kursgewinnen vom Mittwoch und Donnerstag bereits deutlich zu erkennen. Das weckt berechtigte Hoffnungen darauf, dass Ethereum nun Kurs auf 1.835 US-Dollar nehmen könnte, wo neben einem Horizontalwiderstand auch die 50-Tage-Linie verläuft.

Deren Überwinden würde ein erstes prozyklisches Kaufsignal darstellen und für eine Anstiegsmöglichkeit bis 2.2000 US-Dollar sorgen, ehe die 200-Tage-Linie bei 2.280 US-Dollar für eine Vorentscheidung sorgen dürfte. Dieses bullishe Setup ist aktiv für alle Kurse oberhalb des Doppelbodens von 1.550 US-Dollar. Darunter sollten also Stopp-Loss-Orders gesetzt werden.

Fazit: Wer einen Stopp-Loss setzt, kann hier einsteigen!

Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt handelt nach monatelangen Verlusten mit der Chance auf eine Gegenbewegung. Eine solche wird jetzt unterstützt durch einen Doppelboden, bullishe Divergenzen und zuvor überkaufte Zustände von Ethereum. Da potenzielle Sell-Trigger klar benannt werden können, ergibt sich zur Oberseite ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Das bedeutet für Anlegerinnen und Anleger, hier jetzt einsteigen und auf eine Erholung bis mindestens 1.835, eher sogar 2.280 US-Dollar hoffen zu können. Das bedeutet ein signifikantes Aufwärtspotenzial, ehe sich die Frage nach einer dauerhaften Trendwende überhaupt stellen würde.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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