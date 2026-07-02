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    Ölflut ohne Käufer

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    Iran sitzt auf 58 Millionen Barrel – doch keiner will das Öl

    Hormus läuft wieder, doch Teheran wird sein Öl nicht los. Über 90 Prozent der Barrel auf See haben kein klares Ziel. Wer jetzt kauft, riskiert Ärger, falls Washington die Sanktionen wieder hochzieht.

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    Ölflut ohne Käufer - Iran sitzt auf 58 Millionen Barrel – doch keiner will das Öl
    Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNA

    Der Ölmarkt bekommt ein neues Signal aus der Straße von Hormus: Der kommerzielle Schiffsverkehr hat sich deutlich erholt, inzwischen fließen wieder mehr als 10 Millionen Barrel Öl pro Tag durch die Meerenge, berichtet Bloomberg unter Berufung auf einen US-Beamten. Möglich wurde der Anstieg demnach auch durch militärische Unterstützung der USA, die Reedereien mehr Vertrauen gegeben habe, den südlichen Teil der Wasserstraße näher an Oman zu nutzen. Für Washington ist das mehr als eine technische Entspannung. Es schwächt aus US-Sicht Irans wichtigste Verhandlungswaffe: die Fähigkeit, den Öltransport durch Hormus zu blockieren.

    Während des Krieges hatte Teheran genau darüber Druck aufgebaut. Die Blockade ließ Energiepreise steigen und Rohölreserven schrumpfen, was den Konflikt politisch riskanter machte. Nach dem vorläufigen Friedensabkommen und der 60-tägigen Verhandlungsphase geht es nun vor allem darum, ob der Transit dauerhaft offen und gebührenfrei bleibt. Die USA drängen Iran, die maritimen Vorgaben der Absichtserklärung einzuhalten und ein langfristiges Abkommen zu akzeptieren. Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio haben klargemacht, dass Maut- oder Transitgebühren in einem endgültigen Abkommen für sie nicht akzeptabel wären.

    Doch Iran hält an seinem Anspruch auf Kontrolle fest. Der iranische Verhandlungsführer Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte im Staatsfernsehen, die Souveränität über den Korridor liege beim Iran und bei Oman. Genau diese Frage steht im Zentrum der Gespräche in Katar. Zugleich zeigen die jüngsten Angriffe nahe der Meerenge, wie fragil die Lage bleibt. Ein Drohnenangriff auf ein Containerschiff unter singapurischer Flagge löste vergangene Woche Vergeltungsschläge aus und brachte den Waffenstillstand erneut ins Wanken.

    Trotzdem fahren Schiffe weiter durch Hormus. Vor dem Krieg liefen im Schnitt rund 20 Millionen Barrel Rohöl und Kraftstoff pro Tag durch die Meerenge. Nun kommen laut US-Angaben mindestens 10 Millionen Barrel pro Tag durch Hormus hinzu, weitere rund 5 Millionen Barrel fließen über alternative Routen. Damit nähert sich der Transport wieder normaleren Verhältnissen an. Für Iran ist das ein Problem: Je stabiler der Schiffsverkehr läuft, desto kleiner wird der Hebel, mit dem Teheran Druck auf Washington und den Ölmarkt ausüben kann.

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    Gleichzeitig wächst ein zweiter Druckpunkt. Nach Daten von Vortexa und Berechnungen von Bloomberg befanden sich am 1. Juli mehr als 58 Millionen Barrel iranisches Rohöl und Kondensat auf See, mehr als 90 Prozent davon ohne klares Ziel. Iran meldet zwar mehr als 40 Millionen Barrel verschifftes Öl seit dem Ende der Blockade. Doch verschifft heißt nicht automatisch verkauft. Viele Käufer bleiben vorsichtig, weil EU- und britische Beschränkungen weiter gelten, Zahlungswege unsicher sind und Washington die Sanktionen bei einem Scheitern der Gespräche wieder verschärfen könnte. Damit wird aus Irans Ölflut ein zweischneidiges Signal: Mehr Barrel erreichen den Markt, aber Teheran muss sie auch loswerden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Ölflut ohne Käufer Iran sitzt auf 58 Millionen Barrel – doch keiner will das Öl Hormus läuft wieder, doch Teheran wird sein Öl nicht los. Über 90 Prozent der Barrel auf See haben kein klares Ziel. Wer jetzt kauft, riskiert Ärger, falls Washington die Sanktionen wieder hochzieht.
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