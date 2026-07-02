Einigung zu Handwerkerbonus vertretbarer Kompromiss

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) hat die schwarz-rote Koalition mit dem geplanten Reformpaket einen "vertretbaren Kompromiss" beim "Handwerkerbonus" gefunden. Der grundsätzliche Erhalt des Steuerbonus für Handwerkerleistungen sei ein wichtiges Ergebnis für die Handwerksbetriebe, sagte Jörg Dittrich, Präsident des ZDH.

Der Bonus setze weiter einen wichtigen Anreiz für legale Beschäftigung, energetische Sanierungen und die Vermeidung von Schwarzarbeit. "Nach intensiven und über Monate geführten Diskussionen über mögliche Kürzungen bewerte das Handwerk die nun erfolgte Reduzierung der Förderung als Teil eines vertretbaren Kompromisses", sagte Dittrich.