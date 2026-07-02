ThyssenKrupp Aktie - Kurs legt am 02.07.2026 stark zu

Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 11,045€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,638 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,045€, mit einem Plus von +6,13 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die ThyssenKrupp Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -3,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +11,89 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,15 % 1 Monat -9,20 % 3 Monate +34,69 % 1 Jahr +20,51 %

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Stand: 02.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,87 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Mai weniger Bestellungen erhalten. Der Auftragseingang lag preisbereinigt um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Während die Inlandsbestellungen um 3 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 02.07.2026 / 09:46 CET/CEST Dissemination of …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +3,84 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,64 %. ArcelorMittal legt um +4,00 % zu

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Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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