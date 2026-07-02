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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie - Kurs legt am 02.07.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +6,13 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie - Kurs legt am 02.07.2026 stark zu
    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    ThyssenKrupp Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.07.2026

    Die ThyssenKrupp Aktie notiert aktuell bei 11,045 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,13 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,638  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ThyssenKrupp Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 11,045, mit einem Plus von +6,13 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die ThyssenKrupp Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -3,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ThyssenKrupp +11,89 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,15 %
    1 Monat -9,20 %
    3 Monate +34,69 %
    1 Jahr +20,51 %
    Stand: 02.07.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,87 Mrd.EUR € wert.

    Maschinenbau ringt mit schwacher Nachfrage aus dem Euroraum


    Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Mai weniger Bestellungen erhalten. Der Auftragseingang lag preisbereinigt um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte. Während die Inlandsbestellungen um 3 …

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    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +3,84 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,64 %. ArcelorMittal legt um +4,00 % zu

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +4,83 %
    -3,11 %
    -9,17 %
    +34,01 %
    +61,17 %
    +94,03 %
    +55,27 %
    -27,35 %
    +40,80 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Verfasst von Markt Bote
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