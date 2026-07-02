Silberpreis
Silber explodiert plus +1,18 % auf 59,82 USD
Silber springt um +1,18 % nach oben auf 59,82 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,90 %
|1 Monat
|-21,03 %
|3 Monate
|-21,25 %
|1 Jahr
|+63,89 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,38637USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,82USD ein Wert von 11.336,0USD geworden – ein Gewinn von +126,72 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum wird Silber-Sentiment so beschrieben: Langfristig Aufwärtstrend; Verweis auf ca. 58 USD als Hoch und fortdauernde Kaufbereitschaft physischer Investoren. Chartdiskussionen zu Flaggenformationen und Trendkanal. Kurzfristig Abtauchen auf 47–57 USD möglich; 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig numerisch festgehalten. Insgesamt bullisch, aber Korrekturen möglich.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|325,45EUR
|+0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|114,61EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|229,08EUR
|+0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|306,70EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,62EUR
|+2,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|490,26EUR
|+1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|341,34EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,13EUR
|+0,58 %
|Long
|1
|0,00
|115,00EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,296EUR
|+0,41 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.