Silber explodiert plus +1,18 % auf 59,82 USD

+1,18 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,90 % 1 Monat -21,03 % 3 Monate -21,25 % 1 Jahr +63,89 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 59,82. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 26,38637USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 59,82USD ein Wert von 11.336,0USD geworden – ein Gewinn von +126,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum wird Silber-Sentiment so beschrieben: Langfristig Aufwärtstrend; Verweis auf ca. 58 USD als Hoch und fortdauernde Kaufbereitschaft physischer Investoren. Chartdiskussionen zu Flaggenformationen und Trendkanal. Kurzfristig Abtauchen auf 47–57 USD möglich; 14-Tage-Entwicklung nicht eindeutig numerisch festgehalten. Insgesamt bullisch, aber Korrekturen möglich.