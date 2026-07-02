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    Schmuggelvorwurf

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    2 Super-Micro-Mitarbeiter in Taiwan kassiert – jetzt wird die KI-Story dreckig

    Zwei Mitarbeiter sitzen in Haft, es geht um mutmaßlich illegale Exporte von KI-Servern mit Nvidia-Chips. Super Micro betont, selbst nicht Ziel der Ermittlungen zu sein.

    Schmuggelvorwurf - 2 Super-Micro-Mitarbeiter in Taiwan kassiert – jetzt wird die KI-Story dreckig
    Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance

    Super Micro steht erneut im Schatten des KI-Exportkriegs zwischen den USA und China. Taiwanische Staatsanwälte haben zwei Mitarbeiter der taiwanesischen Niederlassung des Serverherstellers bis zu einer Gerichtsanhörung in Gewahrsam genommen, zwei weitere wurden gegen Kaution freigelassen und dürfen Taiwan nicht verlassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des mutmaßlich illegalen Exports fortschrittlicher KI-Server mit Nvidia-Chips nach China, berichtet Reuters.

    Die Server werden von Super Micro hergestellt und enthalten Nvidia-Chips, die unter US-Exportkontrollen fallen. Diese Regeln verbieten den Export bestimmter Hochleistungstechnologie nach China. Die vier Mitarbeiter gehörten zu sechs Personen, die Anfang der Woche befragt wurden, nachdem die Staatsanwaltschaft des Bezirks Keelung eine zweite Durchsuchungsrunde eingeleitet hatte. Durchsucht wurden zwölf Orte, darunter Wohnungen der Verdächtigen sowie Büros von Super Micro Taiwan, dem Vertriebspartner Albatron Technology und dem Rechenzentrumsbetreiber Chief Telecom.

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    In einem Schreiben an US-Kunden erklärte Super-Micro-Vertriebschef Matthew Thauberger, die vier Mitarbeiter seien am 29. Juni im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Verkäufen des Unternehmens an ein Technologieunternehmen in Taiwan befragt worden. "Zwei der vier Mitarbeiter wurden bis zur Anhörung in Gewahrsam genommen, die beiden anderen wurden gegen Kaution freigelassen", schrieb Thauberger. Zugleich betonte er: "Super Micro ist nicht Gegenstand dieser Ermittlungen". Das Unternehmen kooperiere seit mehreren Monaten mit den Behörden, habe Zugriff auf Schreibtische und elektronische Geräte gewährt und alle vier Mitarbeiter bis zum Abschluss der Ermittlungen suspendiert.

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    Der Fall reicht jedoch weiter zurück. Bereits im Mai hatten taiwanische Ermittler drei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, Exportdokumente gefälscht zu haben, um Super-Micro-Server mit Nvidia-Chips nach China zu schmuggeln. Laut Staatsanwaltschaft soll mindestens eine Lieferung erfolgreich verschickt worden sein. Rund 50 weitere Server wurden demnach beschlagnahmt, bevor sie Taiwan verlassen konnten.

    Für Anleger ist die neue Razzia brisant, weil Super Micro ohnehin unter Druck steht. Die Aktie hat seit ihrem jüngsten Hoch vom 2. Juni rund 45 Prozent verloren und liegt seit Jahresbeginn im Minus. Schon im März hatte das US-Justizministerium Anklage gegen drei mit Super Micro verbundene Personen erhoben, darunter Mitgründer Yih-Shyan "Wally" Liaw. Der Vorwurf: Beihilfe zum Schmuggel von US-KI-Technologie im Wert von mindestens 2,5 Milliarden US-Dollar nach China. Super Micro distanziert sich von den Vorwürfen. Doch für den Markt bleibt die Frage, ob die nächste Schlagzeile im Exportkrieg Kunden, Vertrauen und Bewertung erneut unter Druck setzt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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