Infineon, LVMH, Deutsche Telekom & Continental – Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Vorlage der Quartalszahlen am 5. August dürfte das Management des Halbleiterkonzerns weiter einen positiven Ton mit Blick auf den Geschäftszyklus und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) anschlagen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das zweite Halbjahr prognostiziert er indes zunehmende Risiken im Zusammenhang mit den Marktanteilen im Bereich KI sowie anhaltende Herausforderungen in China. Nicht nur, aber auch dort sorgt er sich um das weniger im Fokus stehende Nicht-KI-Geschäft, das im laufenden Jahr 90 Prozent der Erlöse erwirtschaften sollte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39,50 auf 36,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Bonner seien der Branche im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinterhergelaufen, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch. Die Gründe lägen in einer Verschlechterung des Wettbewerbsumfels in den USA, Risiken durch Satelliten-Konkurrenz für Breitbandanbieter und der möglichen Bildung einer Holding mit der Tochter T-Mobile US. Letztere könnte zulasten der Telekom-Aktionäre gehen. Das aktuelle Kursniveau preise allerdings bereits sehr negative Szenarien ein, so Robilliard - zu deutlich für seinen Geschmack.

UBS stuft LVMH auf "Buy"

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 640 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Luxusgütersektor nähere sich nach fast drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen offenbar einem positiven Wendepunkt, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die anstehenden Quartalszahlen sollten eine Wachstumsbeschleunigung zeigen, was zusammen mit den immer noch niedrigen Bewertungen das Anlegervertrauen wiederherstellen und die Gewinnschätzungen stabilisieren könnte. Eine selektive Titelauswahl bleibe aber wichtig, da die Erholung sehr unterschiedlich verlaufen sollte. Richemont und LVMH bleiben die bevorzugten Titel der Expertin. Auch EssilorLuxottica sieht sie positiv. Für Kering, Moncler und Hermes bleibt sie abwartend.

Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Continental an

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate könnten als positiver Kurstreiber fungieren, da sie eine starke operative Leistung im Reifengeschäft belegen dürften, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Mittelpunkt stehe aber weiterhin der Verkauf von ContiTech, für den eine Ankündigung zur Jahresmitte erwartet werde. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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