Green Bridge Metals erhält Genehmigung für den Explorationsbohrplan und beauftragt Foraco mit Diamantkernbohrungen der Phase 1 auf dem Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine in Minnesota, USA

Vancouver, Kanada – 2. Juli 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM) (OTCQB: GBMCF) (FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass das Minnesota Department of Natural Resources (DNR) den Explorationsplan für das Vorzeige-Kupfer-Nickel-Projekt Serpentine („Serpentine“ oder das „Projekt“) in St. Louis County, Minnesota, genehmigt hat. Außerdem hat das Unternehmen Foraco International („Foraco“) damit beauftragt, Diamantkernbohrungen im Umfang von mindestens 1.640 Metern im Rahmen der geplanten Phase 1 des Programms niederzubringen.

Foraco wird vor Ort die Arbeiten zur Umsetzung des Programms aufnehmen und damit an die erfolgreichen laufenden Arbeiten auf dem Projekt Titac des Unternehmens anknüpfen. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die Fortführung der Explorationsarbeiten auf Serpentine dar. Im Fokus der Exploration stehen Zonen hoher Priorität in diesem großen System aus Kupfer, Nickel und Elementen der Platingruppe.

CEO David Suda sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Genehmigung des DNR sichern konnten und erneut Foraco dafür ausgesucht haben, mit den Bohrungen der Phase 1 auf Serpentine zu beginnen. Serpentine beherbergt bereits wichtige vermutete und angedeutete Mineralressourcen in einem der bedeutendsten Kupfer-Nickel-Distrikte Nordamerikas. Unser Ziel ist es, das Projekt systematisch durch weitere Bohrungen, Ressourcenverfeinerung und metallurgische Arbeiten, die unser Verständnis der Lagerstätte verbessern und künftige technische Studien unterstützen sollen, voranzubringen. Wir sind davon überzeugt, dass disziplinierte technische Arbeiten der Werttreiber im Rohstofferschließungszyklus sind – indem Unsicherheiten reduziert werden, Vertrauen in die Ressource gestärkt wird und das Asset für künftige Erschließungsentscheidungen positioniert wird.“

Zusammenfassung des Projekts Serpentine

Serpentine beherbergt wichtige grubengebundene vermutete und angedeutete Mineralressourcen im Duluth Complex in St. Louis County im Norden von Minnesota. Laut des technischen Berichts mit dem Titel „Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Serpentine Project, St. Louis County, Minnesota, USA“ vom 14. Juli 2025, der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde, verfügt Serpentine über eine vermutete Mineralressourcenschätzung von 279,9 Mio. Tonnen mit 0,37 % Cu, 0,12 % Ni und 0,007 % Co unter Verwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 10,25 US-$/Tonne, der 21,6 Mio. Tonnen in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 0,46 % Cu, 0,16 % Ni und 0,014 % Co unter Verwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 10,25 US-$/Tonne umfasst.

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