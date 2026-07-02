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    u-blox Holding unveils F11 with evaluation kits for ultra-low power GNSS

    u-blox raises the bar in low-power GNSS, unveiling its F11 platform and M11 family to deliver meter-level positioning for next‑gen tracking, wearables, drones, and more.

    u-blox Holding unveils F11 with evaluation kits for ultra-low power GNSS
    Foto: adobe.stock.com
    • u-blox launched the first F11 products—dual-band GNSS chips UBX‑F11270‑KB and UBX‑F11170‑CC, the EVK‑F112 evaluation kit, plus M11 family devices (MAX‑M11N module and UBX‑M11070‑KB chip)—available now as engineering samples.
    • The F11 platform delivers meter‑level positioning "in all environments" while achieving ultra‑low power consumption (as low as 7 mW in LEAP mode).
    • F11’s architecture dynamically balances dual‑band performance and energy use, enabling longer battery life without sacrificing positioning accuracy.
    • The products run configurable SPG 7.00 firmware and include LEAP mode, Selective L5, polygonal geofencing, advanced multipath mitigation, and indoor detection for robust real‑world performance.
    • Targeted applications include aftermarket telematics, people/pet and asset/livestock tracking, wearables, drones/UAVs, and micromobility.
    • The initial F11 lineup establishes the foundation for future ultra‑low power GNSS offerings (e.g., MAX‑F11N module planned later this year) and supports rapid prototyping via the EVK‑F112.



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