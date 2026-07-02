BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10,20 Euro belassen. Die Netzwerk-Fluggesellschaften in Europa und darüber hinaus zeigten sich einhellig begeistert von der starken Nachfrage im Premium-Segment und deren positiven Auswirkungen auf die Erträge, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Nun zahlten sich die Investitionen in den Premium-Bereich aus. British Airways verfüge bereits über den höchsten Premium-Anteil der großen Airlines. Air France-KLM baue die Premium-Kabinen am schnellsten aus. Und die Lufthansa hole mit ihrem Allegris-Produkt der nächsten Generation auf./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 13,30EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



