BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Zu Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten merkte Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Betrachtung an, dass die dortigen Geschäfte gegen den Branchentrend extrem gut liefen. Eine informelle Umfrage unter den Anwesenden untermauere auch seine Einschätzung, dass der neue Konzernchef einen guten ersten Eindruck hinterlassen habe. Denn Milan Nedeljkovic habe die gewaltigen Herausforderungen für BMW und die Branche durch Änderungen der CO2-Vorschriften, Zölle, den Preiskampf auf dem schwächelnden chinesischen Markt und die globalen Ambitionen chinesischer Automobilhersteller nicht heruntergespielt./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 04:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 59,94EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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