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    Juni-Verluste

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    Die Magnificent Seven verlieren über zwei Billionen US-Dollar

    Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz belasten und drücken die Mag 7 ins Minus, während Halbleiteraktien den Börsenlieblingen davonziehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Juni-Verluste - Die Magnificent Seven verlieren über zwei Billionen US-Dollar
    Foto: Dall-E

    Die "Magnificent Seven", bestehend aus Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla und Amazon, kamen zum Monatsende zwar weiterhin auf eine gemeinsame Marktkapitalisierung von 21,7 Billionen US-Dollar. Doch allein im Juni schrumpfte der Börsenwert der sieben Konzerne um 2,3 Billionen US-Dollar.

    Besonders hart traf es im Juni Microsoft. Die Aktie verlor 17 Prozent und verzeichnete damit den stärksten monatlichen Rückgang seit Dezember 2000. Auch die übrigen Mitglieder der Magnificent Seven mussten deutliche Verluste hinnehmen: So viel Amazon um 12 Prozent, Meta um 11 Prozent, Apple gab 7,3 Prozent nach, Alphabet 6 Prozent, Nvidia verzeichnet Verluste von 5,2 Prozent und Tesla fiel im Juni um 3,5 Prozent.

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    Auch der Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS), der die sieben Unternehmen gleichgewichtet abbildet, spiegelte diese Entwicklung wider. Der Fonds verlor im Juni neun Prozent und verzeichnete damit den zweitschlechtesten Monat seit seiner Auflegung im Jahr 2023.

    Profiteure hingegen sind zunehmend Halbleiter- und Infrastrukturhersteller, die den bisherigen Börsenlieblingen an der Wall Street zunehmend davonziehen. Während der MAGS-ETF im ersten Halbjahr 2,5 Prozent im Minus notiert, legte der iShares Semiconductor ETF (SOXX) im gleichen Zeitraum beeindruckende 113 Prozent zu.

    KI-Wettlauf verändert die Investmentstory der Tech-Riesen

    Ein wesentlicher Grund für die jüngste Schwäche liegt in der veränderten Kapitalallokation der Unternehmen. Die Konzerne, die über Jahre durch enorme freie Cashflows sowie milliardenschwere Aktienrückkäufe überzeugten, investieren inzwischen einen immer größeren Teil ihrer Finanzmittel in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur.

    Der Hintergrund ist der weltweit eskalierende Wettbewerb im Bereich künstliche Intelligenz. Branchenexperten rechnen damit, dass die Ausgaben für KI-Infrastruktur im laufenden Jahr die Marke von 700 Milliarden US-Dollar überschreiten werden.

    Diese massiven Investitionen führen dazu, dass Anleger auf kurzfristige Renditetreiber wie Aktienrückkäufe zunehmend verzichten müssen.

     

    Analysten sehen langfristig weiterhin enormes Potenzial

    Trotz der aktuellen Skepsis bleibt ein Teil der Wall Street optimistisch. Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management, sieht die milliardenschweren Investitionen als notwendigen Schritt im globalen KI-Wettbewerb. Entscheidend sei weniger die kurzfristige Belastung der Gewinne als vielmehr die Fähigkeit des Managements, die langfristige wirtschaftliche Bedeutung künstlicher Intelligenz richtig einzuschätzen.

    Sollten die Unternehmen ihre Investitionen erfolgreich in neue Produkte, höhere Produktivität und steigende Umsätze umwandeln, könnten die heutigen Ausgaben künftig einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schaffen und sich langfristig auszahlen.

    Auch die BofA argumentiert, dass die Unternehmen trotz kurzfristig sinkender Cashflows über starke Marktpositionen verfügen und langfristig von der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz profitieren dürften.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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