Börsen Update Europa - 02.07. - FTSE Athex 20 stark +2,35 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.364,84 PKT und steigt um +1,00 %. Top-Werte: HENSOLDT +5,88 %, ThyssenKrupp +5,74 %, CTS Eventim +5,43 % Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,34 %, AIXTRON -3,18 %, Aurubis -1,97 %

Der DAX bewegt sich bei 25.300,92 PKT und steigt um +1,02 %. Top-Werte: Bayer +7,65 %, Deutsche Bank +6,25 %, Vonovia +4,87 % Flop-Werte: Hochtief -2,58 %, Infineon Technologies -1,71 %, RWE -0,73 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:37) bei 3.881,92 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: HENSOLDT +5,88 %, Verbio +3,91 %, Deutsche Telekom +3,11 %

Flop-Werte: PVA TePla -5,42 %, SMA Solar Technology -4,47 %, SUESS MicroTec -3,34 %

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Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:25) bei 6.328,86 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: Bayer +7,65 %, Deutsche Bank +6,25 %, UniCredit +4,02 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,93 %, Infineon Technologies -1,71 %, Wolters Kluwer -1,38 %

Der ATX bewegt sich bei 6.460,82 PKT und steigt um +0,76 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +2,58 %, voestalpine +2,40 %, OMV +1,99 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,62 %, PORR -1,29 %, Wienerberger -0,97 %

Der SMI bewegt sich bei 14.216,25 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +2,58 %, Kuehne + Nagel International +2,46 %, UBS Group +2,08 %

Flop-Werte: ABB -0,62 %, Alcon 0,00 %, Amrize +0,12 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.412,32 PKT und steigt um +0,77 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +3,64 %, Thales +3,16 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +2,96 %

Flop-Werte: Renault -1,44 %, LEGRAND -1,09 %, Dassault Systemes -0,86 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.199,67 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: SKF (B) +4,35 %, Nordea Bank Abp +2,07 %, AstraZeneca +1,95 %

Flop-Werte: Alfa Laval -1,01 %, ABB -0,62 %, Sandvik -0,60 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.325,00 PKT und steigt um +2,35 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,86 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +3,80 %, Coca-Cola HBC +2,42 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,19 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,43 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,45 %