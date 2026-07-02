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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter aufwärts - +4,92 % - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +4,92 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie weiter aufwärts - +4,92 % - 02.07.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Mit einer Performance von +4,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Nach einem Plus von +8,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 86,52, mit einem Plus von +4,92 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -18,45 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +2,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,57 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) auf -35,56 %.

    Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,13 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,41 %
    1 Monat -33,57 %
    3 Monate -18,45 %
    1 Jahr -73,56 %
    Stand: 02.07.2026, 14:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der STRC-Aktie und den Zusammenhang mit Bitcoin-Beständen. Neuerliche Beiträge deuten auf erneutes Hochklettern und eine verstärkte BTC-Akkumulation bei ca. 100 USD hin. Diskussionen verbinden BTC- Preisprognosen mit STRC-Kurszielen um 150€. Auf fundamentaler Ebene wird auf 818.000 BTC, BTC-Yield ~9,4%, Kapitalaufnahme von 11,7 Mrd. USD, ein 1 Mrd. USD Buyback sowie 12% Software-Umsatz-Wachstum verwiesen; Analysten bleiben optimistisch.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 338 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,32 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,26 %. IBM notiert im Minus, mit -0,74 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,19 %. Oracle legt um +0,92 % zu SAP notiert im Minus, mit -0,33 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +6,01 %
    +2,05 %
    -33,29 %
    -17,72 %
    -73,59 %
    +166,96 %
    +56,25 %
    +222,22 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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