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    Traction Uranium meldet Abschluss der radiometrischen Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora

    Traction Uranium meldet Abschluss der radiometrischen Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Mit modernen Verfahren wurden radiometrische Daten über vorrangigen Gebieten erfasst, die zur Ausrichtung der anschließenden Explorationsarbeiten entlang einer 17 km langen höffigen Streichlänge im Südosten des Athabasca-Beckens beitragen sollen

     

    2. Juli 2026 – Calgary, AB / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass die radiometrische Flugvermessung über seinem Uranprojekt Aurora im Südosten der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan abgeschlossen wurde und die für die Vermessung zuständige Crew nun das Projektgebiet verlassen hat. Die Vermessung ist Teil von Tractions Explorationsprogramms 2026 bei Aurora und war darauf ausgelegt, mithilfe moderner Verfahren radiometrische Daten über den vorrangigen Gebieten des Konzessionsgebiets zu erheben. Die Daten werden verwendet, um die Bewertung der Uranhöffigkeit durchzuführen und Gebiete für anschließende Explorationsarbeiten genauer einzugrenzen.

     

    Die Vermessungsdaten werden nun einer Routine-Qualitätssicherung unterzogen sowie verarbeitet und ausgewertet. Das Unternehmen wird voraussichtlich weitere Updates bereitstellen, sobald die endgültigen aufbereiteten Vermessungsprodukte vorliegen und geprüft wurden.

     

    Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction, sagt dazu: „Nachdem die Arbeiten vor Ort nun abgeschlossen sind, verschiebt sich unser Fokus auf die Verarbeitung und Interpretation der Daten, sodass wir ein besseres Verständnis des Uranpotenzials des Projekts gewinnen und die aussichtsreichsten Gebiete für Anschlussarbeiten priorisieren können.“

     

    Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. („Cosa“), die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Das Projekt Aurora erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

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    Traction Uranium meldet Abschluss der radiometrischen Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora Mit modernen Verfahren wurden radiometrische Daten über vorrangigen Gebieten erfasst, die zur Ausrichtung der anschließenden Explorationsarbeiten entlang einer 17 km langen höffigen Streichlänge im Südosten des Athabasca-Beckens beitragen sollen 2. …
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