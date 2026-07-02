JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mithilfe einer KI-gestützten Planung sowie einer Digitale-Zwillinge-Strategie könnte die neue Halbleiter-Produktionsstätte in Dresden binnen zwei bis drei Jahren ihre volle Auslastung erreichen, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Nachfrage aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Autobranche und Industrie bleibe robust, und bei hochmodernen Leistungschips gebe es weiterhin Engpässe. Der für den Standort angestrebte Umsatz von mehr als fünf Milliarden Euro erscheine angesichts starker Preise, eines günstigen Produktmix und einer höheren Kapitaleffizienz konservativ. Die Fabrik dürfte sowohl ein stärkeres Wachstum als auch eine Margenausweitung vorantreiben./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 76,98EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
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Zeitrahmen: N/A
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