Geplantes Verbot von Verstaatlichung treibt Immobilienwerte an

Besonders für Vonovia sei der Beschluss eine gute Nachricht, sagte ein Börsianer. Die Gesellschaft sei besonders stark in den wegen steigender Mietpreise unter hohem politischem Druck stehenden deutschen Großstädten positioniert. "Allen voran in Berlin, wo das Thema Enteignung immer besonders virulent war", so der Marktteilnehmer. Aus Investorensicht würde damit ein nicht unerhebliches Risiko aus dem Weg geräumt./bek/ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 14,24 auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +8,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,87 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,94 %/+50,31 % bedeutet.