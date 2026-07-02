AKTIEN IM FOKUS
Geplantes Verbot von Verstaatlichung treibt Immobilienwerte an
- Immobilienaktien gewinnen nach Enteignungsverbot
- Koalition schließt Landesenteignungen per Gesetz aus
- Vonovia profitiert, Risiko für Großstädte sinkt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Immobilienaktien haben am Donnerstag von einem geplanten Verbot der Verstaatlichung von Mietwohnungen profitiert. Im Dax zogen die Papiere von Vonovia um 4,8 Prozent an, im MDax verteuerten sich TAG Immobilien um 3,5 Prozent und Aroundtown um 1,8 Prozent.
Die Koalition will politischen Überlegungen zur Enteignung von Konzernen mit großen Mietwohnungsbeständen endgültig einen Riegel vorschieben. "Um den privaten Wohnungsbau nicht zu gefährden, wird durch Bundesgesetz geregelt, dass die Verstaatlichung privater Mietwohnungsbestände durch Vergesellschaftungsgesetze auf Landesebene nicht mehr möglich ist", heißt es in den Beschlüssen des Koalitionsausschusses.
Besonders für Vonovia sei der Beschluss eine gute Nachricht, sagte ein Börsianer. Die Gesellschaft sei besonders stark in den wegen steigender Mietpreise unter hohem politischem Druck stehenden deutschen Großstädten positioniert. "Allen voran in Berlin, wo das Thema Enteignung immer besonders virulent war", so der Marktteilnehmer. Aus Investorensicht würde damit ein nicht unerhebliches Risiko aus dem Weg geräumt./bek/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 14,24 auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +8,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,87 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +14,94 %/+50,31 % bedeutet.
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