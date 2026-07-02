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    Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Konkurrenzpräparate

    Für Sie zusammengefasst
    • Divarasib verlängerte PFS und Gesamtüberleben bei NSCLC
    • Direkter Vergleich Sotorasib Adagrasib bei KRAS G12C
    • Globale Phase III mit 338 Patienten zeigte Signifikanz
    Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Konkurrenzpräparate
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Roche hat mit seinem Lungenkrebs-Kandidaten Divarasib einen Forschungserfolg erzielt. In einer zulassungsrelevanten Studie hat der experimentelle Wirkstoff besser abgeschnitten als bereits zugelassene Vergleichspräparate, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Das Medikament verlängerte bei Patienten mit einer bestimmten Genmutation im Lungenkrebs (NSCLC) sowohl das progressionsfreie Überleben als auch das Gesamtüberleben.

    Die Roche-Papiere gewannen bis zum frühen Nachmittag rund anderthalb Prozent an Wert und gehörten zu den stärksten Titeln im Schweizer Leitindex SMI .

    Laut Roche waren die Ergebnisse der Studie klinisch und statistisch signifikant. Sie stammen aus der globalen Phase-III-Studie Krascendo 1 mit 338 Patienten und sind laut Roche die erste direkte Vergleichsstudie zwischen einem KRAS-G12C-Hemmer der nächsten Generation und den bisher verfügbaren Wirkstoffen dieser Klasse.

    Konkret wurde Divarasib mit den bereits zugelassenen Wirkstoffen Sotorasib und Adagrasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs verglichen, deren Krebs nach einer Vorbehandlung weiter fortgeschritten war. Dabei handelt es sich um Patienten mit einer sogenannten KRAS-G12C-Mutation, die bei rund 14 Prozent aller nicht-kleinzelligen Lungenkrebsfälle vorkommt./hr/cg/AWP/stw

    Roche Holding

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    ISIN:CH0012032048WKN:855167
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,32 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+14,61 % bedeutet.





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