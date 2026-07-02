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    GOLDMAN SACHS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

    GOLDMAN SACHS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den letzten Signalen an den Kapitalmarkt vor den Halbjahresbericht hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Christian Frenes am Mittwochabend. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Absatz, Preisen, Gesamtmix und Kosten kappte Frenes aber seine Überschussprognosen bis 2028 um bis zu fast 12 Prozent./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:23 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 26,08EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Christian Frenes
    Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 28
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00, was eine Steigerung von +6,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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