GOLDMAN SACHS stuft RENAULT SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den letzten Signalen an den Kapitalmarkt vor den Halbjahresbericht hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt, schrieb Christian Frenes am Mittwochabend. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei Absatz, Preisen, Gesamtmix und Kosten kappte Frenes aber seine Überschussprognosen bis 2028 um bis zu fast 12 Prozent./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 26,08EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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