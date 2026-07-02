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    GoodData.AI im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2026 für Analytics- und BI- Plattformen ausgezeichnet

    GoodData.AI wurde von Gartner aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision und seiner Umsetzungsfähigkeit als „Visionär" eingestuft.

     

    San Francisco, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 - GoodData.AI, die KI-native Analyseplattform, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2026 für Analytics- und Business-Intelligence-Plattformen als „Visionär" ausgezeichnet wurde.

     

     

    Für GoodData.AI markiert diese Auszeichnung einen bedeutenden Meilenstein, der den Weg des Unternehmens vom Nischenanbieter zum „Visionär" widerspiegelt - ein Beleg für die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in seine modulare, KI-native Analysearchitektur und die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach entwicklerorientierten, eingebetteten Analysen in großem Maßstab.

     

    Das Herzstück der Plattform von GoodData.AI bildet eine semantische Ebene, die als geregelte Grundlage für Business Intelligence, Data Science, KI-Agenten und eingebettete Anwendungserlebnisse dient. Der „Analytics-as-Code"-Ansatz der Plattform ermöglicht es Entwicklungsteams, Analysen wie jede andere Softwarekomponente zu erstellen, zu automatisieren und zu verwalten - unter Nutzung von CI/CD-Pipelines, Versionskontrolle und automatisierten Tests, um Konsistenz und Vertrauen bei jeder Metrik, jedem Dashboard und jedem KI-gesteuerten Workflow zu gewährleisten.

     

    „Wir glauben, dass die Anerkennung als ‚Visionär‘ im Gartner Magic Quadrant widerspiegelt, wohin sich der Markt entwickelt - und worauf wir seit Jahren hinarbeiten. Unternehmen suchen nicht mehr nach monolithischen BI-Tools. Sie benötigen Analysen, die modular aufgebaut, geregelt und tief in die Produkte und Workflows eingebettet sind, in denen Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Meiner Ansicht nach bestätigt unsere Anerkennung im Magic Quadrant, dass GoodData.AI genau das liefert. "

     

    Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData.AI

     

    Die Plattform von GoodData.AI - verfügbar als GoodData Cloud und GoodData Cloud Native - bedient Kunden weltweit in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Kommunikation und industrielles IoT. Zu den jüngsten Investitionen zählen der Aufbau eines umfassenden KI-Skills-Repositorys nach der Übernahme von UnderstandLabs sowie die Einführung von Agent- und Workflow-Buildern, die die ‚Analytics-as-Code‘-Fähigkeiten der Plattform zu vollautomatisierten, KI-gesteuerten Datenerlebnissen erweitern.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    GoodData.AI im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2026 für Analytics- und BI- Plattformen ausgezeichnet GoodData.AI wurde von Gartner aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision und seiner Umsetzungsfähigkeit als „Visionär" eingestuft. San Francisco, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Juli 2026 - GoodData.AI, die KI-native Analyseplattform, gab heute …
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