Abivax überrascht erneut: Dieser Milliarden-Schritt sorgt für Aufsehen

Der Biotech-Konzern Abivax hat seine jüngste Kapitalaufnahme nochmals ausgeweitet. Die Konsortialbanken machten von ihrer Option Gebrauch, zusätzliche American Depositary Shares zu erwerben. Dadurch steigt das Gesamtvolumen der Transaktion auf rund 920 Millionen US-Dollar.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurden neben den ursprünglich angebotenen 6,4 Millionen American Depositary Shares weitere 960.000 Papiere übernommen. Die zusätzlichen Aktien entsprachen 15 Prozent des ursprünglich platzierten Volumens. Der Abschluss der Transaktion wird für den 6. Juli 2026 erwartet.

Nach der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption erhöht sich die Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen American Depositary Shares auf 7.360.000 Stück. Daraus resultieren Bruttoerlöse von etwa 920 Millionen US-Dollar beziehungsweise 807,4 Millionen Euro.

Nach Abzug von Provisionen und weiteren Kosten rechnet Abivax mit Nettoerlösen von rund 874,1 Millionen US-Dollar beziehungsweise 767,1 Millionen Euro.

Fokus auf Obefazimod und klinische Entwicklung

Das frische Kapital soll vor allem in die geplante Vermarktung des wichtigsten Wirkstoffkandidaten Obefazimod in den Vereinigten Staaten fließen. Darüber hinaus will das Unternehmen die klinische Forschung und Entwicklung vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Programme für Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Verbleibende Mittel sollen allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

Abivax betonte, dass die geplante Mittelverwendung auf den aktuellen Geschäftsplänen und Marktbedingungen basiert und sich künftig ändern kann.

Preis mit Aufschlag zum Durchschnittskurs

Der Ausgabepreis der zusätzlichen American Depositary Shares lag bei 125 US-Dollar je Aktie. Das entsprach 109,71 Euro je zugrunde liegender Stammaktie. Nach Angaben des Unternehmens lag der Preis 2,39 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Abivax-Aktie an der Euronext Paris während der drei Handelstage vor der Preisfestsetzung.

Festgelegt wurde der Preis durch den Vorstandsvorsitzenden auf Basis einer entsprechenden Ermächtigung der Aktionäre und des Verwaltungsrats.

Stabilisierungsphase beendet

Zugleich teilte Abivax mit, dass während der Stabilisierungsphase keine Kursstützungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Dies habe der Stabilisierungsmanager Leerink Partners gemäß den europäischen Vorgaben gemeldet. Die Stabilisierungsperiode sei inzwischen beendet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abivax Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 121,3EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

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