JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller an jüngste Gespräche mit dem Management sowie aktuelle Währungsentwicklungen an. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass die Kursschwäche eine attraktive Investmentchance darstellt, da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor solide seien./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 41,06EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar