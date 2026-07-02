JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller an jüngste Gespräche mit dem Management sowie aktuelle Währungsentwicklungen an. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass die Kursschwäche eine attraktive Investmentchance darstellt, da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor solide seien./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 41,06EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 76
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: positiv
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