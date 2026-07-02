Magellan übernimmt MeTS: Europas neuer Anspruch auf digitale Souveränität

Mit der Übernahme von MeTS aus dem Worldline-Konzern will die französische Magellan Group deutlich mehr sein als ein weiterer europäischer IT-Dienstleister auf Wachstumskurs. Das Unternehmen positioniert sich als integrierter Anbieter für Beratung, Plattformintegration, Softwareentwicklung und Betrieb kritischer digitaler Infrastrukturen — und damit als Antwort auf einen Markt, in dem Kunden zunehmend durchgängige Lösungen statt fragmentierter Projektketten erwarten.

Der Schritt ist strategisch ambitioniert, aber auch erklärungsbedürftig. Denn MeTS kommt aus einem Konzern, der zuletzt durch Restrukturierungen, Wertverlust und Compliance-Vorwürfe unter Druck geraten ist. Zugleich betreibt MeTS in Deutschland hochsensible Systeme wie Gesundheitskarte, E-Rezept, elektronische Patientenakte und Deutschlandticket. Im Interview erklären Didier Zeitoun und Markus Zahnjel, warum Magellan die Übernahme als industrielles Zukunftsprojekt versteht, wie die Finanzierung und Governance abgesichert sind, was sich für Kunden und Mitarbeitende ändert — und wie das Unternehmen seinen Anspruch auf digitale Souveränität und Vertrauen begründet.

Frage: Sie beschreiben dies als ein „Zukunftsmodell für Beratung und Technologie im KI-Zeitalter“. Was genau kann Magellan nach der Übernahme tun, was weder Magellan noch MeTS allein konnten — über reine Größe hinaus?

Didier Zeitoun: Die strategische Begründung geht weit über Größe hinaus. Durch die Integration von MeTS in die Gruppe kann Magellan nun etwas anbieten, das der Markt zunehmend verlangt: ein echtes End-to-End-Modell, das Strategieberatung, Business Consulting, Plattformexpertise, individuelle Entwicklung und operative Umsetzung in einem durchgängigen Ansatz verbindet. Im KI-Zeitalter wollen Kunden keine fragmentierten Dienstleistungen mehr; sie wollen einen Partner, der die Vision definieren, die Use Cases und die Lösung entwerfen, sie bauen und anschließend im großen Maßstab betreiben kann.

Was diese Übernahme hinzufügt, ist die Fähigkeit, Magellans Beratungs- und große Plattformkompetenzen mit den einsatzbereiten Software-Assets und dem operativen Know-how von MeTS zu kombinieren. Das gibt uns die Möglichkeit, sowohl maßgeschneiderte Lösungen für die Kerngeschäfte unserer Kunden als auch bewährte Standardsoftware bereitzustellen, wenn Geschwindigkeit und Industrialisierung entscheidend sind. Kurz gesagt: Die neue Magellan Group kann schneller handeln, umfassender agieren und mehr Wert schaffen — von der Strategie bis zur Umsetzung.

Frage: Worldline befindet sich mitten in einer tiefgreifenden Restrukturierung und hat eine ganze Reihe von Geschäftsbereichen veräußert. Inwieweit war MeTS für Sie ein gezielt ausgewähltes Ziel, und inwieweit eine Gelegenheit, die sich durch die Situation von Worldline ergeben hat?

Didier Zeitoun: MeTS war für Magellan ganz klar ein bewusst gewähltes Ziel. Wir hatten schon seit einiger Zeit nach einer solchen Gelegenheit gesucht, weil sie perfekt zur Entwicklung unseres Marktes und zu den Erwartungen unserer Kunden passt. Gleichzeitig ergab sich die Möglichkeit im Kontext der Restrukturierung von Worldline, und in diesem Sinne war der Zeitpunkt für beide Seiten richtig.

Dies war keine zufällige Transaktion. Es war ein strategischer Schritt, der es uns ermöglicht hat, unser Geschäftsmodell zu vervollständigen: Über Beratung und SaaS-Plattformintegration hinaus kann die neue Magellan Group nun kritische digitale Lösungen End-to-End entwerfen, bauen und betreiben. Das bedeutet, dass wir auf Kundenbedürfnisse mit größerer Kontinuität, mehr Geschwindigkeit und größerer operativer Tiefe reagieren können — und zugleich einsatzbereite Softwarelösungen auf den Markt bringen, die für den Betrieb im großen Maßstab konzipiert sind.

Frage: Der ursprüngliche Unternehmenswert lag bei rund 400 Millionen Euro für eine Einheit mit etwa 450 Millionen Euro Umsatz. Wie hat Magellan eine Übernahme dieser Größenordnung finanziert, und welche Rolle spielt ICG konkret dabei?

Didier Zeitoun: Die Übernahme wurde durch eine ausgewogene Kombination aus Bankdarlehen und Eigenkapital finanziert. Auf der Fremdkapitalseite haben wir uns auf unsere langjährigen Bankpartner Crédit Agricole und BNP Paribas gestützt, die die Entwicklung von Magellan über die Jahre begleitet haben. Auf der Eigenkapitalseite wurde die Transaktion von ICG unterstützt, gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Minderheits-Finanzpartnern.

ICG hat hier ausdrücklich die Rolle eines Minderheitsinvestors im Eigenkapital. Sie sind eingestiegen, um eine Transaktion dieser Größenordnung zu unterstützen und unsere Wachstumsambitionen zu begleiten, jedoch ohne die Kontrolle zu übernehmen. Die Gründer und das Managementteam von Magellan behalten nach der Transaktion die Mehrheit am Kapital. Diese Eigentümerstruktur war eine bewusste Entscheidung: Sie ermöglicht es uns, die finanzielle Kapazität zu mobilisieren, die für eine Akquisition dieser Größe notwendig ist, während die strategische Richtung und das unternehmerische Eigentum fest in den Händen derjenigen bleiben, die das Unternehmen führen.

Frage: Sie betonen Ihre unternehmerische DNA und dass Gründer und Führungskräfte die Kapitalmehrheit halten. Mit ICG, Crédit Agricole und BNP Paribas in der Kapitalstruktur: Wo verläuft die Grenze, ab der Finanzpartner strategische Entscheidungen beeinflussen?

Didier Zeitoun: Hier muss man natürlich unterscheiden, und in unserer Governance ist diese Unterscheidung bewusst angelegt. Die operative Führung bleibt vollständig bei den Gründern und dem Managementteam. Die strategischen Entscheidungen, die das Geschäft definieren — seine Positionierung, sein Leistungsangebot und seine Entwicklungsrichtung — liegen in der Verantwortung des Managements. Das ist ein strukturelles Merkmal der Gruppe, keine bloße Konvention, und es spiegelt die unternehmerische Kultur wider, auf der Magellan aufgebaut wurde.

Unsere Finanzpartner haben ein legitimes Interesse am gesamten finanziellen Rahmen der Gruppe, wie jeder Eigenkapitalinvestor oder Kreditgeber. Dieses Interesse betrifft jedoch die finanzielle Architektur des Unternehmens, nicht seine strategische Führung. ICG, Crédit Agricole und BNP Paribas sind Partner unseres Projekts; sie unterstützen seine Entwicklung, ohne sie zu steuern.

Dieses Gleichgewicht wird letztlich durch die Eigentümerstruktur selbst abgesichert: Die Mehrheit des Kapitals wird von den Gründern und dem Management gehalten. Dadurch ist gewährleistet, dass die strategische Unabhängigkeit der Gruppe nicht nur dem Prinzip nach, sondern auch in der Praxis erhalten bleibt.

Frage: MeTS bringt rund fünf deutsche Standorte und Teams mit eigener Kultur und Geschichte mit. Wie gehen Sie die Integration an, und mit welchen Reibungen rechnen Sie realistischerweise in den ersten zwölf bis achtzehn Monaten?

Markus Zahnjel: Die deutschen Aktivitäten und Standorte haben bereits als gut abgestimmte Business Unit im internationalen Rahmen von MeTS zusammengearbeitet, daher erwarten wir geschäftlich keine Reibungen. Die Herausforderung der kommenden Monate wird darin bestehen, eine erfolgreiche Integration in Magellan sicherzustellen, den Fokus zu schärfen und Synergien zu maximieren, um unsere Kunden — ob privat oder öffentlich — besser zu betreuen. Wir teilen dieselbe Vision und dieselben Werte. Die Entstehung unserer neuen Gruppe ist eine großartige Gelegenheit, unseren Kunden und unseren Mitarbeitenden noch größeren Mehrwert zu bieten.

Frage: Sie führen alles unter der Marke „Magellan“ zusammen. MeTS hatte in einigen Bereichen über Jahrzehnte Vertrauen aufgebaut, etwa in der britischen Bahnindustrie. Riskieren Sie mit dem Rebranding nicht den Verlust etablierter Kundenbeziehungen?

Didier Zeitoun: MeTS war nie eine eigenständige Marke, sondern Teil von Worldline. Da MAGELLAN nun ein neues Kapitel seiner Entwicklung aufschlägt, ist es insbesondere aus Sicht der internationalen Entwicklung notwendig, sein Modell klarer und einheitlicher auszudrücken. Die Einführung einer einheitlichen Marke dient genau diesem Ziel: Sie soll die Wirkung der Gruppe am Markt stärken.

Vor allem aber bietet die einheitliche Marke unseren Kunden einen einzigen Zugangspunkt. Angesichts zunehmend komplexer Systeme priorisieren Organisationen Partner, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg agieren können. Sie suchen einen zentralen Ansprechpartner mit umfassender Expertise, der vielschichtige Projekte effektiv koordinieren und steuern kann.

Der Wechsel zu einer einheitlichen Marke ermöglicht es der Gruppe, ihre kollektive Stärke vollständig sichtbar zu machen, ihre Marktpositionierung verständlicher zu machen und die tatsächliche Realität ihres integrierten Modells abzubilden. Natürlich wird es anfangs gegenüber unseren Kunden Erklärungsbedarf geben, damit sie besser verstehen, wer die neue Magellan Group ist. Das schließt jedoch nicht aus, das Vertrauen zu ihnen aufrechtzuerhalten.

Frage: MeTS betreibt systemrelevante Lösungen in Deutschland: Gesundheitskarte, E-Rezept, elektronische Patientenakte, Deutschlandticket. Was ändert sich durch den Eigentümerwechsel konkret für öffentliche Auftraggeber und Bürgerinnen und Bürger — und was bleibt bewusst gleich?

Markus Zahnjel: Im Tagesgeschäft bleibt für unsere Kunden in Deutschland alles gleich. Was sich jedoch weiterentwickeln wird, ist ein erweitertes Angebot, das ihren Bedürfnissen besser entspricht — mit zusätzlichen Optionen im Bereich Consulting und SaaS-Plattformintegration. Diese Veränderung wird es uns ermöglichen, uns stärker auf unsere eigene Betriebsinfrastruktur zu konzentrieren und die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen.

Frage: Sie positionieren sich stark rund um digitale Souveränität, Vertrauen und Zertifizierungen wie SecNumCloud. Die übernommenen Aktivitäten stammen aus einer Gruppe, deren Einheiten mit Geldwäsche- und Compliance-Ermittlungen konfrontiert sind. Wie stellen Sie sicher, dass Sie nur die operativen Stärken übernehmen — und kein Compliance- oder Reputationsrisiko?

Didier Zeitoun: Wir haben in dieser Frage keinerlei Bedenken, da der von uns übernommene Bereich MeTS mit diesen Themen nichts zu tun hat. MeTS war innerhalb der Worldline-Gruppe nie auf der Finanzseite tätig. MeTS hat stets ausschließlich das Rückgrat zentraler Systeme und Anwendungen bereitgestellt, etwa für das Deutschlandticket, die Gesundheitskarte, das E-Rezept und die elektronische Patientenakte.

Frage: „Native AI“, Multi-Agenten-Systeme, autonome Entscheidungsschleifen — das ist eine ambitionierte Sprache. Können Sie ein konkretes, bereits laufendes Kundenprojekt nennen, in dem dieses Modell heute funktioniert, statt nur eine Vision für morgen zu sein?

Didier Zeitoun: Ja, und es läuft bereits jeden Tag. Für eine führende Investmentbank haben wir einen KI-Agenten implementiert, der eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Finanzwesen übernimmt: KYC-Compliance, also die gründliche Hintergrundprüfung, die eine Bank durchführen muss, bevor sie mit einem neuen Kunden oder einer neuen Gegenpartei Geschäfte machen kann.

Traditionell ist das eine langsame, manuelle Detektivarbeit: Ein Analyst benötigt fünf bis zehn Tage pro Fall, um herauszufinden, wer wirklich hinter einem Unternehmen steht, Eigentumsstrukturen über Ländergrenzen hinweg nachzuverfolgen und Sanktionslisten, öffentliche Register und Nachrichten zu durchsuchen, um sicherzustellen, dass kein verborgenes Risiko besteht.

Unser System unterstützt diese Arbeit nicht nur, es führt die Untersuchung selbst durch. Mehrere spezialisierte KI-Agenten arbeiten wie ein echtes Team zusammen: Einer sammelt die Fakten, ein anderer überprüft sie, und ein eigens dafür vorgesehener „Challenger“-Agent hinterfragt jede Schlussfolgerung, bis sie durch belastbare Belege gestützt ist — genau so, wie ein erfahrener Analyst die Arbeit eines Juniors kritisch prüfen würde. Erst danach wird der Fall einem Menschen zur finalen Entscheidung übergeben.

Die Wirkung ist konkret: Was früher bis zu zwei Wochen dauerte, benötigt jetzt etwa einen halben Tag — rund 60 Prozent weniger Bearbeitungszeit, bei vollständiger Nachvollziehbarkeit jeder Schlussfolgerung. Die Experten werden von Routinearbeit entlastet und können sich auf ihr Urteil konzentrieren. Genau darum geht es. Das ist kein Versprechen auf einer Roadmap, sondern ein Live-System, das heute Ergebnisse liefert.

Frage: Sie peilen für 2026 einen Umsatz von 900 Millionen Euro an. In Deutschland liegen Sie einschließlich MeTS bei rund 50 Millionen Euro. Was ist Ihre mittelfristige Ambition für den deutschen Markt, und woran wollen Sie in drei Jahren gemessen werden?

Didier Zeitoun: Dank des öffentlichen Sektors und des Gesundheitswesens sowie der starken Branchendynamik strebt Magellan für den deutschen Markt von 2027 bis 2030 ein jährliches organisches Wachstum von 10 bis 20 Prozent an.

Frage: Sprechen wir es direkt an: Worldline hat rund 97 Prozent seines Börsenwerts verloren, erlebte nach den „Dirty Payments“-Enthüllungen einen Tagesabsturz von mehr als 40 Prozent und verkauft Vermögenswerte, um seine Bilanz zu reparieren. Hat Magellan bei einem angeschlagenen Verkäufer ein Schnäppchen gemacht — und falls ja, warum rahmen Sie dies als visionäre Wachstumsgeschichte statt als opportunistisches Timing?

Didier Zeitoun: Wir werden uns nicht zur Situation von Worldline äußern. Sie können sich bei Bedarf direkt an Worldline wenden.

Wie bereits erwähnt, war die Übernahme von MeTS jedoch eine strategische Entscheidung für die Magellan Group, die ihr Geschäftsmodell im aktuellen Marktumfeld vervollständigen musste, da ihre Kunden deutlich den Bedarf geäußert haben, bei der Entwicklung ihrer Geschäftsstrategie und ihrer IT-Systeme noch weiterzugehen. Diese Akquisition ist vollständig Teil unseres industriellen Projekts: Sie ergänzt unser Angebot um die Fähigkeit, maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen zu entwerfen, zu entwickeln und zu betreiben — in Private-Cloud-, Public-Cloud- oder SecNumCloud-Umgebungen. Sie verschafft der Gruppe eine echte End-to-End-Wertschöpfungskette, von der Beratung bis zum Betrieb der Anwendungen, die die Transformation unserer Kunden unterstützen. Der Unternehmenswert war vom Beginn unserer Verhandlungen mit Worldline über MeTS vor mehr als einem Jahr unverändert: 410 Millionen Euro.

Frage: Payone stand im Zentrum von Geldwäschevorwürfen, und die BaFin hatte bereits eine Anordnung gegen das Unternehmen erlassen. Selbst wenn MeTS ein separater Bereich ist: Was hat Ihre Due Diligence konkret ergeben, und können Sie garantieren, dass keine problematischen Händlerbeziehungen oder Kontrollen die von Ihnen erworbenen Vermögenswerte berühren?

Didier Zeitoun: Das war nie ein Thema, da Payone eine vollständig separate rechtliche Einheit war, die zu Worldline gehörte, jedoch von der früheren MeTS-Division getrennt war.

Frage: Sie vermarkten sich als vertrauenswürdige, souveräne europäische Alternative. Gleichzeitig bauen Sie genau diese Marke auf Infrastruktur auf, die aus einem Unternehmen herausgelöst wurde, gegen das in Belgien strafrechtlich ermittelt wird. Gibt es da nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man den Vertrauensanspruch erhebt, während die Herkunft dieser Assets das Gegenteil verkörpert?

Didier Zeitoun: Der von uns erworbene Bereich war ein technischer und datenbezogener Betriebsbereich, vollständig getrennt von den Zahlungsaktivitäten, die derzeit in Belgien untersucht werden. Er war für das Rückgrat wesentlicher digitaler Dienste verantwortlich. Er war nicht in die untersuchten Angelegenheiten involviert. Unsere Position als souveräner und vertrauenswürdiger europäischer Akteur beruht darauf, wie wir diese Assets heute führen und betreiben: unter europäischer Aufsicht, mit starker Compliance, robuster Sicherheit und vollständiger Verantwortlichkeit. Mit der Übernahme von MeTS kann Magellan seine französischen und europäischen Kunden bei souveränen Angeboten begleiten, etwa im Bereich Sovereign Cloud. Unsere Rechenzentren befinden sich in Frankreich und Deutschland. Zudem verfügen wir über das höchste vom französischen Staat vergebene Datensicherheitszertifikat SecNumCloud sowie über die Gematik-Zertifizierung in Deutschland — ein Nachweis für sichere digitale Gesundheitsdaten in Anwendungen der Telematikinfrastruktur.

Frage: Die Transaktion war an einen Carve-out gebunden, der soziale Prozesse und den Dialog mit Arbeitnehmervertretern umfasste. Wie viele Arbeitsplätze gehen tatsächlich über, wie viele sind durch Konsolidierung und Einmarkenstrategie gefährdet, und welche konkreten Zusagen haben Sie der MeTS-Belegschaft in Deutschland gemacht?

Markus Zahnjel: Wie im Akquisitionsprozess vereinbart, wurden alle Arbeitsplätze von MeTS auf Magellan übertragen. Tatsächlich haben wir sogar einige zusätzliche Mitarbeitende außerhalb des MeTS-Umfangs eingestellt, da sie sich auf offene Stellen beworben hatten. Es wurden keine besonderen Zusagen gemacht, außer der Fortführung der Sozialleistungen, die die Mitarbeitenden bereits hatten. Die Mehrheit sieht den Eintritt in die Magellan Group eher als große Chance denn als Bedrohung.