USA
Beschäftigung steigt deutlich weniger als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Beschäftigung in den USA nur moderat gestiegen
- Außerhalb der Landwirtschaft um 57.000 gestiegen
- Erwartet 113.000, Vormonate um 74.000 revidiert
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Juni viel schwächer als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft legte sie um 57.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 113.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 74.000 Stellen nach unten revidiert./jsl/la/jha/
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