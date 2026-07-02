USA
Löhne legen wie erwartet zu
Für Sie zusammengefasst
- Löhne in den USA stiegen im Juni um 0,3 Prozent
- Lohnplus im Vormonat ebenfalls 0,3 Prozent
- Volkswirte hatten diesen Anstieg erwartet
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Juni wie erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,3 Prozent gelegen.
Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Juni um 3,5 Prozent. Auch dies war so erwartet worden./la/jsl/he
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