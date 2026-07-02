US-Arbeitsmarkt schafft nur 57.000 neue Stellen im Juni – Aktienfutures steigen

Zudem wurde der Vormonat Mai von ursprünglich 172.000 auf 129.000 nach unten korrigiert. Trotzdem sank die Arbeitslosenquote von 4,3 auf 4,2 Prozent.

Der US-Arbeitsmarkt hat im Juni einen Gang zurückgeschaltet. Mit nur 57.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft blieb der Jobaufbau deutlich hinter den Erwartungen der Ökonomen zurück, die im Reuters-Konsens mit 110.000 neuen Stellen gerechnet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Rückgang beim Stellenaufbau folgte auf drei starke Monate in Folge und dürfte laut Marktbeobachtern keine grundlegende Wende am Arbeitsmarkt signalisieren. Christopher Hodge von Natixis fasst die Lage für Bloomberg nüchtern zusammen: "Nach drei glühend heißen Arbeitsmarktdaten kamen die Juni-Zahlen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück – aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Der Arbeitsmarkt bleibt solide und heizt sich vor allem aus Fed-Sicht nicht weiter auf."

Für die Notenbank Fed ist das ein zweischneidiges Signal. Vor Veröffentlichung des Berichts sahen die Terminmärkte eine Wahrscheinlichkeit von gut 50 Prozent für eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung Mitte September. Die Notenbank hatte ihren Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, signalisierte aber in den aktualisierten Projektionen weitere Erhöhungen im laufenden Jahr.

Die US-Aktienmärkte reagierten vorbörslich mit Gewinnen auf die Jobdaten. Nasdaq-Futures notieren kurz vor Handelsstart rund 0,55 Prozent im Plus. Auch der S&P drehte nach den Zahlen ins Plus und notiert rund 0,4 Prozent höher.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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