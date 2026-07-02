Verbio Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,47 % - 02.07.2026

Mit einer Performance von +5,47 % konnte die Verbio Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,61 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,02€, mit einem Plus von +5,47 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Verbio Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -23,26 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +5,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +39,36 %.

Während Verbio heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %. Damit gehört Verbio heute zu den auffälligeren Werten.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,42 % 1 Monat -26,20 % 3 Monate -23,26 % 1 Jahr +127,49 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 02.07.2026, 15:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio-Aktie und ihre Kursentwicklung. Aktuell dominiert ein bullisches Bild: Der Kurs liegt rund 30 Euro; Analysten setzen Ziele von 36, 42 und 47,50 Euro (mittleres Ziel ca. 47,50 €, Potenzial ca. 60%). Gründe: gehobene Ergebnisziele, starke Geschäftsentwicklung, ein robuster Ethanolmarkt. Langfristiger Anlagehorizont wird empfohlen. THG-Quotenpreise/Zertifikate könnten als Katalysator wirken; Debatten über den Zusammenhang zwischen Treibstoffpreisen und Verbio-Chart gehen unterschiedlich aus.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,06 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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