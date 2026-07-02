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    Aktien New York Ausblick

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    Gewinne - Arbeitsmarktbericht dämpft Zinssorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freundliche Börsentendenz in New York vor Handelsstart
    • Halbleiter steigen vorbörslich nach Gewinnmitnahmen
    • Stabilisierung von Bitcoin stärkt Kurse von Kryptoaktien
    Aktien New York Ausblick - Gewinne - Arbeitsmarktbericht dämpft Zinssorgen
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - In New York zeichnet sich am letzten Handelstag der feiertagsbedingt verkürzten Woche eine freundliche Börsentendenz ab. Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht hatte am Donnerstag einen klar positiven Einfluss auf die vorbörslichen Kurse, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq.

    Über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher auf 52.597 Punkte. Damit steuert der US-Leitindex, der am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert geschlossen hatte, auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG nach dem gestrigen Rücksetzer 0,7 Prozent fester bei 30.005 Punkten, womit er seinen Wochengewinn auf 3 Prozent ausbauen würde.

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    Dass die US-Wirtschaft im Juni nur halb so viele neue Stellen geschaffen hat wie erwartet, dürfte nach Einschätzung der Landesbank Helaba die jüngst tendenziell gestiegenen Ängste vor einer Leitzinsanhebung dämpfen. Das sollte den Börsen helfen, da höhere Zinsen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen schmälern.

    Üblicherweise steht der monatliche Arbeitsmarktbericht am ersten Freitag des Folgemonats auf der Agenda. Doch da der Nationalfeiertag am 4. Juli diesmal auf einen Samstag fällt, wird er bereits Freitag zuvor begangen, weshalb die US-Börsen dann geschlossen bleiben.

    Halbleitertitel drehten vorbörslich ins Plus, nachdem ihnen zunächst weitere Gewinnmitnahmen gedroht hatten. Sie waren am Mittwoch heftig von Meldungen belastet worden, wonach der Social-Media-Riesen Meta ein Cloud-Infrastrukturgeschäft aufbauen will. Demnach könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. Die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Micron und Marvell stiegen zuletzt um 2,7 beziehungsweise 1,6 Prozent.

    Von der anhaltenden Stabilisierung des Bitcoin-Kurses nach einem 21-Monats-Tief profitierten Unternehmen, deren Aktienkurse maßgeblich an die Wertentwicklung der Digitalwährung gekoppelt sind. So berappelten sich etwa die Anteile von Strategy Inc und Coinbase um weitere 6 beziehungsweise 3,6 Prozent. Strategy ist ursprünglich ein Softwareentwickler, investiert aber schon seit Jahren massiv in den Bitcoin, und Coinbase eine wichtige Handelsplattform für Kryptowährungen.

    Die zuletzt erholten Aktien von Alphabet sanken hingegen um 0,7 Prozent, nachdem der Europäische Gerichtshof eine Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission von 4,1 Milliarden Euro für die Tochter Google bestätigt hatte. Er wies damit einen Einspruch des US-Technologiekonzerns gegen ein erstinstanzliches EU-Urteil zurück und beendete so einen langjährigen Rechtsstreit./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 313,6 auf Tradegate (02. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -21,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.189,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 535,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.550,00USD was eine Bandbreite von -41,42 %/+69,71 % bedeutet.





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