🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Aktie steigt zweistellig

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta Platforms: Wird der Social-Riese jetzt ein Cloud-Gigant?

    Auf Jahressicht verlor die Aktie von Meta Platforms über 20 Prozent: Bis zum Dienstag. Da zogen die Anteile plötzlich zweistellig an.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie steigt zweistellig - Meta Platforms: Wird der Social-Riese jetzt ein Cloud-Gigant?
    Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress - Geisler-Fotopress

    Was war passiert? Meta verfügt über überschüssige Rechenkapazitäten. Nun will der Konzern genau diese Kapazitäten nutzen, um die Datenverarbeitung für Künstliche Intelligenz zu vermarkten. 

    Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und die Strategie könnte sich noch ändern, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!
    Long
    336,39€
    Basispreis
    2,37
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    382,28€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Meta-Aktie stieg daraufhin um mehr als 10 Prozent. Damit konnte sie einen Teil ihrer bisherigen Schwäche ausgleichen: Bis Dienstag hatte das Papier im laufenden Jahr gegenüber dem S&P 500 deutlich schlechter abgeschnitten und rund 20 Prozent an Wert verloren.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Ein direkter Wettbewerb mit den führenden Cloud-Anbietern Amazon, Microsoft und Alphabet könnte Meta ermöglichen, von der rasant steigenden Nachfrage von Unternehmen nach KI-Diensten zu profitieren und gleichzeitig die starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft zu verringern.

    Analysten weisen jedoch darauf hin, dass dieser Schritt auch neue Zweifel an Metas Bemühungen weckt, zu führenden KI-Unternehmen wie Anthropic aufzuschließen. CEO Mark Zuckerberg unterstützt dieses Vorhaben mit milliardenschweren Investitionen und löste im vergangenen Jahr einen regelrechten Wettbewerb um KI-Talente aus.

    Meta Platforms (A)

    +8,89 %
    +12,90 %
    +2,56 %
    +6,67 %
    -14,06 %
    +114,29 %
    +72,84 %
    +436,75 %
    +1.501,99 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
    Meta Platforms (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Der nun geplante Cloud-Dienst würde Entwicklern den Zugang zu KI-Modellen ermöglichen, die auf Metas eigener Infrastruktur betrieben werden. 

    Darüber hinaus erwägt Meta auch, reine KI-Rechenkapazität anzubieten, ähnlich wie spezialisierte Neocloud-Anbieter.

    Ein wenig mag dies an SpaceX erinnern: Elon Musks Unternehmen hat kürzlich Vereinbarungen geschlossen, Rechenkapazitäten seiner Rechenzentren an Anthropic und Google zu vermieten.

    Für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur dürfte Meta in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden US-Dollar investieren. Das entspricht einem erheblichen Anteil der insgesamt mehr als 700 Milliarden US-Dollar, die die großen Technologiekonzerne 2026 voraussichtlich in KI investieren werden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 542,75$, was einem Rückgang von -8,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie steigt zweistellig Meta Platforms: Wird der Social-Riese jetzt ein Cloud-Gigant? Auf Jahressicht verlor die Aktie von Meta Platforms über 20 Prozent: Bis zum Dienstag. Da zogen die Anteile plötzlich zweistellig an.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     