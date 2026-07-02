Meta Platforms: Wird der Social-Riese jetzt ein Cloud-Gigant?

Die Pläne befinden sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und die Strategie könnte sich noch ändern, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Was war passiert? Meta verfügt über überschüssige Rechenkapazitäten. Nun will der Konzern genau diese Kapazitäten nutzen, um die Datenverarbeitung für Künstliche Intelligenz zu vermarkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Meta-Aktie stieg daraufhin um mehr als 10 Prozent. Damit konnte sie einen Teil ihrer bisherigen Schwäche ausgleichen: Bis Dienstag hatte das Papier im laufenden Jahr gegenüber dem S&P 500 deutlich schlechter abgeschnitten und rund 20 Prozent an Wert verloren.

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Ein direkter Wettbewerb mit den führenden Cloud-Anbietern Amazon, Microsoft und Alphabet könnte Meta ermöglichen, von der rasant steigenden Nachfrage von Unternehmen nach KI-Diensten zu profitieren und gleichzeitig die starke Abhängigkeit vom Werbegeschäft zu verringern.

Analysten weisen jedoch darauf hin, dass dieser Schritt auch neue Zweifel an Metas Bemühungen weckt, zu führenden KI-Unternehmen wie Anthropic aufzuschließen. CEO Mark Zuckerberg unterstützt dieses Vorhaben mit milliardenschweren Investitionen und löste im vergangenen Jahr einen regelrechten Wettbewerb um KI-Talente aus.

Der nun geplante Cloud-Dienst würde Entwicklern den Zugang zu KI-Modellen ermöglichen, die auf Metas eigener Infrastruktur betrieben werden.

Darüber hinaus erwägt Meta auch, reine KI-Rechenkapazität anzubieten, ähnlich wie spezialisierte Neocloud-Anbieter.

Ein wenig mag dies an SpaceX erinnern: Elon Musks Unternehmen hat kürzlich Vereinbarungen geschlossen, Rechenkapazitäten seiner Rechenzentren an Anthropic und Google zu vermieten.

Für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur dürfte Meta in diesem Jahr bis zu 145 Milliarden US-Dollar investieren. Das entspricht einem erheblichen Anteil der insgesamt mehr als 700 Milliarden US-Dollar, die die großen Technologiekonzerne 2026 voraussichtlich in KI investieren werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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