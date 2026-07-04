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    Börsen-Sommer

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    JPMorgan schlägt Alarm: Jetzt drohen neue Risiken für den Aktienmarkt

    JPMorgan sieht 2 wachsende Risiken für die Aktienmärkte. Schwäche bei KI-Giganten und ein Warnsignal vom Kupfermarkt könnten Anleger verunsichern.

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    Börsen-Sommer - JPMorgan schlägt Alarm: Jetzt drohen neue Risiken für den Aktienmarkt
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Die Rekordjagd an den Aktienmärkten könnte nach Einschätzung von JPMorgan im Sommer auf die Probe gestellt werden. Der technische Stratege Jason Hunter verweist auf zwei Entwicklungen, die aus seiner Sicht das Potenzial haben, die Stimmung der Anleger deutlich einzutrüben.

    Schwäche der KI-Schwergewichte belastet den Markt

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    Im Fokus stehen zunächst die sogenannten "Magnificent Seven". Die großen Technologiekonzerne hatten den Aufschwung an den Börsen in den vergangenen Jahren maßgeblich getragen, da Anleger auf Gewinner des Booms rund um Künstliche Intelligenz setzten.

    Zuletzt gerieten die Schwergewichte jedoch unter Druck. Der Roundhill Magnificent Seven ETF, der die sieben Konzerne bündelt, verlor im Juni 9 Prozent. Nvidia büßte mehr als 5 Prozent ein. Alphabet gab 6 Prozent nach. Meta Platforms verlor 11 Prozent. Amazon sackte um 12 Prozent ab. Apple fiel um 7 Prozent. Tesla verlor 3,5 Prozent.

    Hunter sieht darin ein mögliches Warnsignal für den Gesamtmarkt. "Die Tatsache, dass es den Hyperscalern in diesem Sommer nicht gelungen ist, festen Boden unter den Füßen zu gewinnen, könnte [...] zu einer Stimmungsverschlechterung am Markt führen", schrieb er. Die Entwicklung erinnere an die ungleichmäßige Marktbreite während der Internetblase. Zudem habe sich in den vergangenen Monaten eine starke Konzentration von Anlegerpositionen aufgebaut.

    Gleichzeitig verlagern Investoren ihr Kapital zunehmend in andere Marktsegmente. Besonders Hersteller von Speicherchips profitieren davon. Die Aktie von Micron Technology stieg im Juni um 19 Prozent und liegt seit Jahresbeginn über 200 Prozent im Plus. Sandisk gewann im vergangenen Monat 34 Prozent und kommt 2026 bislang auf einen Kursanstieg von über 700 Prozent.

     

    Kupfermarkt sendet ein Warnsignal

    Als zweites Risiko nennt Hunter die Entwicklung bei Kupfer und anderen Industriemetallen. Die entsprechenden Kurscharts könnten derzeit eine Topbildung andeuten.

    Kupfer gilt als wichtiger Indikator für die globale Wirtschaft, da das Metall in zahlreichen Branchen eingesetzt wird – von der Bauindustrie bis zur Elektronikproduktion. Schwächelt die Nachfrage nach Industriemetallen, kann das auf eine nachlassende Konjunkturdynamik hindeuten.

    Hunter warnt deshalb vor möglichen Folgen für die Weltwirtschaft. "Das potenzielle Top-Muster, das sich in den Charts der Industriemetalle abzeichnet, ist das zweite Risiko, das wir diesen Sommer im Auge behalten", schrieb er. Historisch hätten Kupfer und andere Basismetalle oft als Frühindikator für den globalen Produktionszyklus fungiert.

    Anleger sollten auf Marktbreite und Rohstoffe achten

    Für JPMorgan sind damit vor allem zwei Faktoren entscheidend: die weitere Entwicklung der großen KI-Gewinner und die Signale vom Rohstoffmarkt. Sollten beide Bereiche weiter schwächeln, könnte die bislang robuste Börsenstimmung im Sommer deutlich an Kraft verlieren.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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