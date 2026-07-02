dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 02.07.2026 - 15.15 Uhr
- Bayer lagert US-Glyphosatgeschäft in Ruveon aus
- EuGH bestätigt 4,1 Mrd Euro Strafe für Google
- Infineon eröffnet Fabrik in Dresden mit 1000 Jobs
ROUNDUP: Bayer bündelt US-Glyphosatgeschäft - Aktie an Dax-Spitze
LEVERKUSEN/ST. LOUIS - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer lagert sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in ein eigenes Unternehmen aus. Ziel sei es, das Geschäft mit dem Namen Ruveon "optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Marktes auszurichten", teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Leverkusen mit. Zusammen mit dem jüngsten juristischen Erfolg in den USA und der vorsichtigen Hoffnung auf einen möglichen Schlussstrich bei den seit Jahren andauernden milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten um mögliche Krebsrisiken von Glyphosat zeigen sich Anleger für das Papier zuversichtlicher.
IPO/ROUNDUP 2: Panzerbauer KNDS legt Börsengang auf Eis
AMSTERDAM/MÜNCHEN - Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS lässt seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres war laut "FT" sogar noch eine Bewertung von 18 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch.
ROUNDUP: Koalition will Verstaatlichung von Mietwohnungen verbieten
BERLIN - Mit einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft und einem Enteignungsverbot für Mietwohnungsbestände von Immobilienunternehmen will die Koalition für Rechtssicherheit und mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen. Zu den Beschlüssen, auf die sich die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss geeinigt haben, gehört die Gründung einer "Wohnungsbaugesellschaft für bezahlbares Wohnen" (WBG). Vonovia -Aktien legten zuletzt um fast fünf Prozent zu.
ROUNDUP 2/Niederlage vor EuGH: Google muss EU-Rekordstrafe zahlen
LUXEMBURG - Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eine Rekord-Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, bestätigten die Richterinnen und Richter in Luxemburg. Sie wiesen einen Einspruch des US-Technologiekonzerns gegen ein erstinstanzliches EU-Urteil zurück und beendeten damit einen langjährigen Rechtsstreit.
'FT': ChatGPT-Entwickler OpenAI erwägt Einstieg der US-Regierung
LONDON - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat der US-Regierung laut einem Bericht einen Einstieg der Vereinigten Staaten als Anteilseigner vorgeschlagen. Durch eine fünfprozentige Beteiligung der Regierung von US-Präsident Donald Trump wolle das Unternehmen politische Hürden beseitigen, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag und berief sich dabei auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Nach Vorstellung von OpenAI-Chef Sam Altman sollten andere KI-Firmen aus den USA einen vergleichbaren Anteil an den Staat geben.
Neues Halbleiterwerk von Infineon in Dresden mit 1.000 Jobs
DRESDEN - Der deutsche Chiphersteller Infineon hat eine neue Produktionsstätte in Dresden eröffnet, die für rund fünf Milliarden Euro entstanden ist. Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, wie Vorstandschef Jochen Hanebeck am Donnerstag sagte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln. Die Fabrik schafft etwa 1.000 neue Arbeitsplätze.
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Weitere Meldungen
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-Entspannung in Nahost: Airlines erweitern Flüge nach Israel -ROUNDUP 2: Vom Urheberrecht geschützt? Wann Möbel zu Kunstwerken werden -Neue Playstation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc
-Tarifeinigung beim SWR - Plus von 5,7 Prozent bei Laufzeit von 35 Monaten -Funke erweitert Konzernführung - Philipp Wachter jetzt im Aufsichtsrat -Deutschlandfunk plant umfassende Programmreform ab November -EU-Verbot von Russia Today Inhalten auch für kostenlose Websites -RTL-Gruppe baut NFL-Angebot aus: Rechte für Sky statt DAZN°
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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,53 % und einem Kurs von 52,44 auf Tradegate (02. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +32,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 51,93 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -12,85 %/+13,68 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Aktie Bayer liefert heute fettes Alpha zum Dax, zum Gesamtmarkt.....meine Überzeugung...dass werden wir noch sehr oft so sehen.....
https://www.tradegatebsx.com/finanz-nachrichten-detail.php?i…
Bayer erzielt im Glyphosat-Streit Erfolg vor US-Supreme Court
25.06.2026 / 16:31 Uhr
Von Lydia Wheeler und Patrick Thomas
DOW JONES--Bayer hat im Rechtsstreit um milliardenschweren Schadensersatzklagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup einen Erfolg vor dem US-Supreme Court in Washington erzielt. Der Oberste Gerichtshof der USA hat mit 7 zu 2 Stimmen entschieden, dass der Konzern nicht nach dem Recht der Bundesstaaten für die unterlassene Warnung vor dem mutmaßlichen Krebsrisiko haftbar gemacht werden kann, wenn eine Bundesbehörde - die Environmental Protection Agency - nicht verlangt hat, dass das Produkt ein Warnetikett trägt. Die Bayer-Aktie haussiert um 17 Prozent.
Das Urteil "sollte dazu beitragen, die Rechtsstreitigkeiten zu Roundup nach nahezu einem Jahrzehnt juristischer Auseinandersetzungen signifikant einzudämmen", teilte Bayer mit. "Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass aktuelle Klagen abgewiesen und mögliche künftige Klagen verhindert werden - soweit sie auf angeblich fehlenden Warnhinweisen beruhen."
Der Konzern prüfe das Urteil und werde in Kürze eine umfangreichere Stellungnahme abgeben.
Die US-Agrarchemietochter Monsanto strebe weiterhin die finale Genehmigung des angekündigten Sammelvergleichs an und setze die mehrgleisige Strategie zur signifikanten Eindämmung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup weiter fort, so Bayer.
Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)