Tesla liefert deutlich mehr Autos aus
- Auslieferungen Q2 stiegen auf 480126 Wagen
- Produktion Q2 bei 451758 Autos gemeldet
- Vorbörslich legte Tesla Aktie um gut ein Prozent
AUSTIN (dpa-AFX) - Der Elektroauto-Hersteller Tesla hat im zweiten Quartal überraschend viele Autos ausgeliefert. Im Jahresvergleich stieg die Zahl um rund ein Viertel auf 480.126 Wagen, wie Tesla am Donnerstag in Austin (Texas) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit knapp 400.000 gerechnet. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten zunächst positiv aufgenommen: Die Tesla-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent zu.
Teslas Produktion lag im zweiten Quartal den Angaben zufolge bei 451.758 Autos und damit ebenfalls höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 375,2 auf Tradegate (02. Juli 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,71 %/+32,00 % bedeutet.
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Herrlich... die bornierten FUDisten...