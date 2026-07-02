Tesla liefert deutlich mehr Autos aus

Der große Test kommt aber erst

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 375,2 auf Tradegate (02. Juli 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +14,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 377,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 475,00USD was eine Bandbreite von -59,71 %/+32,00 % bedeutet.