„Wir verkaufen keine Module, wir verkaufen Energieunabhängigkeit“

Skyworth war in Deutschland bislang vor allem als Konzern hinter der traditionsreichen Marke Metz bekannt. Mit seiner Solarmarke Solavita drängt der chinesische Elektronikriese nun auf den deutschen Photovoltaikmarkt – genau zu dem Zeitpunkt, an dem Bundeswirtschaftsminister Reiche plant, die Einspeisevergütung auslaufen zu lassen. Ein Gespräch mit Zhenyu Fu, General Manager der Overseas Business Unit der Skyworth Group, über Markenstrategie, Garantieversprechen, das Auslaufen der Förderungen – und Afrikas enormes Solarpotenzial.

Herr Fu, in Deutschland ist Skyworth, wenn überhaupt, als das Unternehmen hinter der Marke Metz bekannt. In Europa sind Sie unter dem Namen „Solavita“ tätig, während Sie anderswo als „Skyworth“ bekannt sind. Warum diese Markentrennung – und ist Solavita ausschließlich eine europäische Marke?

Solavita ist unsere internationale Marke für den Verbrauchermarkt, die Solar- und Speicherlösungen anbietet, mit einem klaren Fokus auf Europa – Deutschland und Italien sind hier unsere Schlüsselmärkte. Dahinter steht die Skyworth-Gruppe: fast vierzig Jahre Erfahrung in der Elektronikfertigung, notiert an der Hongkonger Börse, ein Unternehmen, das weltweit bereits 400 Millionen Haushalte mit Haushaltsgeräten versorgt. Wir halten die Marken bewusst getrennt. Deutsche Kunden, die eine Solaranlage kaufen, wollen eine Marke, die für Energie steht, nicht für Fernseher. Gleichzeitig bilden die Finanzkraft und die vertikale Integration von Skyworth den Hintergrund. Durch Metz – 1938 in Zirndorf gegründet – verfügen wir zudem über ein etabliertes deutsches Servicenetz, das wir als Rückgrat unseres Kundendienstes nutzen. Solavita ist also das Gesicht, Skyworth das Fundament.

Skyworth ist erst 2020 in das Solargeschäft eingestiegen und erwirtschaftet damit mittlerweile einen Umsatz in Milliardenhöhe. Das scheint fast zu schnell zu gehen. Wie nachhaltig ist dieses Wachstum?

Sie haben Recht, das Tempo ist außergewöhnlich. In vier Jahren sind wir beim PV-Umsatz von rund zehn Millionen auf etwa drei Milliarden Dollar gewachsen, und das Solargeschäft ist nun mit einer weltweit installierten Leistung von über 29 Gigawatt einer der leistungsstärksten Geschäftsbereiche des Konzerns. Doch dieses Wachstum basiert nicht auf einer Start-up-Grundlage. Wir haben das Know-how von Skyworth in den Bereichen Elektronik, IT und Fertigung genutzt und auf ein neues Produkt übertragen. Genau das unterscheidet uns von vielen kleinen Solarunternehmen, die derzeit in Scharen pleitegehen und das Geld ihrer Kunden mit sich nehmen.