Goldpreis schießt um +2,08 % hoch – jetzt 4.115,01 USD

+2,08 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,67 % 1 Monat -10,05 % 3 Monate -13,75 % 1 Jahr +20,69 %

Der Markt zeigt klare Stärke: Gold gewinntund erreicht 4.115,01. Investoren setzen verstärkt auf das Edelmetall, was die Rally weiter antreibt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 3.409,44USD. Heute notiert Gold bei 4.115,01USD. Ihr Einsatz wäre nun 6.034,73USD wert – ein Zuwachs von +20,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold. Kurzfristig dominiert eine charttechnische Debatte: Doppeltop bei 5.500 USD, potenzieller Doppelboden um 4.000 USD; Halte-Marke um 4.060–4.080 USD wird als kritisch gesehen. Makro-Daten und Short-Covering treiben Bewegungen; langfristig bleibt die These durch Schulden, Defizite, Währungsabwertung und Zentralbankkäufe intakt. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. -2%.