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    JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

    JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Quartalszahlen von 340 auf 360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund höherer Kosten und gesunkener Flugpreise dürfte der Vorsteuergewinn des Billigfliegers auf 55 (Vorjahr 286) Millionen Pfund gesunken sein, schrieb Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe er jedoch wegen niedrigerer Kerosinpreise deutlich erhöht./rob/edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 6,46EUR auf Tradegate (02. Juli 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry J Gowers
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 3,6
    Kursziel alt: 3,4
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A




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