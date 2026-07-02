Norsemont Mining - Phase-III-Bohrungen auf Gold-Silber-Projekt nehmen Fahrt auf

Norsemont Mining (WKN A2DN0Z / CSE NOM) drückt bei der Exploration seines chilenischen Choquelimpie-Projekts weiter aufs Tempo. Im Rahmen des laufenden Phase-III-Bohrprogramms hat der Explorer seit Jahresbeginn bereits knapp 2.200 Meter in neun Bohrlöchern absolviert. Im Fokus steht dabei die strategische Erweiterung der bekannten Gold-Silber-Zonen sowie eine präzisere Modellierung des vielschichtigen geologischen Systems.

Norsemont rückt fünf zentrale Projektzonen in den Fokus

Die jüngsten Arbeiten erstrecken sich über fünf zentrale Projektzonen, darunter Choque, Suri und Vizcacha. Mit gezielten Versatzbohrungen testet das Unternehmen derzeit die äußeren Ränder der bereits identifizierten Mineralisierungen. Erste Erkenntnisse aus dieser Strategie zahlen sich bereits aus: Das Explorationsteam konnte die Umrisse der hydrothermalen Brekzienkörper deutlich schärfer definieren. Dies liefert entscheidende Anhaltspunkte, um die Fortsetzung der hochgradigen Zonen bei künftigen Bohrungen zielgenau ansteuern zu können.

Bislang haben die Geologen drei verschiedene goldführende Mineralisierungsstile auf Choquelimpie bestätigt, die in bestimmten Zonen zudem von erhöhten Basismetallvorkommen begleitet werden. Um das Zusammenspiel dieser komplexen Strukturen noch besser zu entschlüsseln, plant das Management für das laufende Jahr 2026 zusätzliche metallurgische Studien an sulfidischem Material. Laut CEO Marc Levy helfen die wachsenden geologischen und geophysikalischen Datensätze schon jetzt maßgeblich dabei, die Geometrie der wichtigsten Gesteinskörper dreidimensional zu erfassen.

Der Schwerpunkt für die kommenden Monate liegt nun auf der Auswertung der noch ausstehenden Analyseergebnisse. Diese Daten sind das entscheidende Puzzleteil, um das räumliche 3D-Modell von Choquelimpie weiter zu verfeinern und die vielversprechendsten Ziele für die nächsten Folgebohrungen punktgenau festzulegen.

Jetzt keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer