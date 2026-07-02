Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.07. - Dow Jones stark +0,66 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:31) bei 52.688,93 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: Nike (B) +3,46 %, Boeing +3,04 %, Apple +2,27 %, Walmart +1,56 %, Amgen +1,37 %
Flop-Werte: Cisco Systems -1,68 %, Travelers Companies -1,46 %, The Home Depot -1,30 %, JPMorgan Chase -1,08 %, Sherwin-Williams -0,81 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:41) bei 29.998,01 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +8,45 %, Astera Labs +5,15 %, Arm Holdings +5,08 %, Rocket Lab Corporation +4,97 %, Palantir +4,30 %
Flop-Werte: KLA Corporation -4,42 %, Meta Platforms (A) -4,02 %, Tesla -3,35 %, SanDisk Corporation -3,34 %, Lam Research -3,02 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.531,19 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Moderna +11,32 %, Robinhood Markets Registered (A) +8,87 %, Coinbase +6,96 %, Palantir +4,30 %, Block (A) +4,14 %
Flop-Werte: KLA Corporation -4,42 %, Meta Platforms (A) -4,02 %, Tesla -3,35 %, SanDisk Corporation -3,34 %, Lam Research -3,02 %
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