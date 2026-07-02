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Moderna Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 02.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +11,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.
Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.
Moderna aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.07.2026
Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,32 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +4,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 70,83€, mit einem Plus von +11,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +58,48 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +27,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +166,48 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.
Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+27,50 %
|1 Monat
|+71,70 %
|3 Monate
|+58,48 %
|1 Jahr
|+178,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell vor allem um Moderna: Der Durchbruch über 74$ wirft Fragen zur Fortsetzung des Aufwärtsdrangs und zur Short-Squeeze-Wahrscheinlichkeit auf, bei einer Short-Quote von ~58–60 Mio Aktien. Zugleich wird die Neuausrichtung mit drei Geschäftsbereichen, CAR-T-/in-vivo-Ansätzen und einer aufgelegten Pipeline diskutiert, einschließlich potenzieller Melanom-Daten 2H2026. Volume bleibt schwach; institutionelle Anteile dominieren.
Zur Moderna Diskussion
Informationen zur Moderna Aktie
Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,81 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,36 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +5,29 %. BioNTech legt um +3,33 % zu
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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.