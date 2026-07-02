Moderna Aktie steigt zweistellig. Was steckt dahinter? - 02.07.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,32 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +4,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 70,83€, mit einem Plus von +11,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +58,48 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +27,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +71,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +166,48 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +27,50 % 1 Monat +71,70 % 3 Monate +58,48 % 1 Jahr +178,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 02.07.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell vor allem um Moderna: Der Durchbruch über 74$ wirft Fragen zur Fortsetzung des Aufwärtsdrangs und zur Short-Squeeze-Wahrscheinlichkeit auf, bei einer Short-Quote von ~58–60 Mio Aktien. Zugleich wird die Neuausrichtung mit drei Geschäftsbereichen, CAR-T-/in-vivo-Ansätzen und einer aufgelegten Pipeline diskutiert, einschließlich potenzieller Melanom-Daten 2H2026. Volume bleibt schwach; institutionelle Anteile dominieren.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,81 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,36 %. Sanofi notiert im Plus, mit +1,10 %. Novavax notiert im Plus, mit +5,29 %. BioNTech legt um +3,33 % zu

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.