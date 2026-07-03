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    VW-Partner legt los

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    Rivian-Aktie zieht an - Absatzahlen und Absatzprognose erhöht

    Rivian überrascht mit starken Auslieferungen, hebt die Jahresprognose an und bringt den R2 auf die Straße. Für Anleger könnte das der Moment sein, auf den sie lange gewartet haben.

    Für Sie zusammengefasst
    VW-Partner legt los - Rivian-Aktie zieht an - Absatzahlen und Absatzprognose erhöht
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Rivian Automotive meldet sich eindrucksvoll zurück. Der US-Elektroautobauer hat seine Jahresprognose für 2026 angehoben und setzt dabei auf eine stärkere Nachfrage nach elektrischen Lieferwagen, den R1-Modellen und dem neuen R2-SUV. Genau dieses Modell soll für Rivian zum entscheidenden Wachstumstreiber werden.

    Das Unternehmen rechnet nun mit 65.000 bis 70.000 Auslieferungen im laufenden Jahr. Zuvor hatte die Prognose bei 62.000 bis 67.000 Fahrzeugen gelegen. Damit stellt sich Rivian selbstbewusster

    auf als viele Analysten. Laut Reuters erwarten die von Visible Alpha befragten Experten im Schnitt 63.138 Auslieferungen für 2026.

     

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    Der zweite Quartalsbericht zur Produktion und Auslieferung liefert dafür die Grundlage. Rivian produzierte 12.613 Fahrzeuge und lieferte 12.194 Einheiten aus. Damit übertraf der Konzern sowohl die Erwartungen der Analysten als auch die eigene frühere Quartalsprognose. Besonders wichtig: Der R2 ist nicht länger nur Zukunftsmusik. Rivian begann im April mit der Produktion und startete im Juni mit den Auslieferungen an Kunden.

    Der kleinere R2-SUV steht im Zentrum der Wachstumspläne. Mit einem Einstiegspreis von 57.990 US-Dollar für die Launch-Variante soll er direkt gegen Teslas Model Y antreten. Weitere günstigere Versionen sollen folgen. Eine Premium-Version für 53.990 US-Dollar ist für später im Jahr geplant. Anfang 2027 soll ein Modell mit Hinterradantrieb für 48.490 US-Dollar kommen. Eine Variante für 45.000 US-Dollar wird bis Ende 2027 erwartet.

    Auch strategisch wird die Rivian-Story spannender. Uber will bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar in Rivian investieren. Geplant ist eine autonome Flotte auf Basis des R2, die ab 2028 über die Uber-Plattform eingesetzt werden soll. Laut Uber geht es zunächst um eine skalierte Robotaxi-Flotte, mit einer Anfangsinvestition von 300 Millionen US-Dollar und weiteren Zahlungen abhängig von autonomen Meilensteinen.

    Für Anleger ist das ein wichtiger Stimmungswechsel. Rivian galt lange als teure E-Auto-Wette mit hohen Verlusten, Produktionssorgen und unklarer Skalierung. Jetzt kommen mehrere Kurstreiber zusammen: bessere Auslieferungen, eine höhere Prognose, der R2-Start, die Partnerschaft mit Uber und die Beteiligung von Volkswagen an der Software-Zukunft des Unternehmens.

    Trotzdem bleibt die Aktie riskant. Rivian muss in der zweiten Jahreshälfte rund 45.000 weitere Fahrzeuge ausliefern, um den Mittelwert der neuen Jahresprognose zu erreichen. Das ist ambitioniert. Gleichzeitig bleibt der E-Auto-Markt schwierig. Die Kaufprämien in den USA sind ausgelaufen, der Wettbewerb mit Tesla ist hart, und Rivian muss erst noch beweisen, dass der R2 profitabel in größeren Stückzahlen gebaut werden kann.

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    ISIN:US76954A1034WKN:A3C47B
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    Rivian ist keine sichere Qualitätsaktie, sondern eine spekulative Wette auf den operativen Durchbruch. Wer bereits stark in E-Auto-Aktien investiert ist, muss hier nicht blind hinterherspringen. Für risikobereite Anleger kann eine kleine Position aber vertretbar sein. Der R2, Uber und die angehobene Prognose liefern endlich wieder Fantasie. Entscheidend ist jetzt, ob Rivian aus der guten Nachricht auch eine nachhaltige Geschäftswende macht.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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