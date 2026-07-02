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    AKTIEN IM FOKUS

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    Neobroker-Pläne lassen Flatexdegiro-Anleger kalt - L&S nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trade Republic führt neue Handelstechnologie ein
    • Lang & Schwarz rechnet mit Rückgang des Ergebnisses
    • Neuer Bestpreisalgorithmus führt Orders an 30 Börsen
    AKTIEN IM FOKUS - Neobroker-Pläne lassen Flatexdegiro-Anleger kalt - L&S nicht
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Pläne des Neobrokers Trade Republic sorgen am Donnerstag in der Broker-Branche für viel Aufsehen. Vor allem traf es die Titel von Lang & Schwarz (L&S) , die zuletzt aus Sorge vor einer endenden Partnerschaft mit dem aufstrebenden Unternehmen um mehr als 19 Prozent absackten.

    Bei dem Online-Broker Flatexdegiro fiel die Reaktion deutlich milder aus, obwohl das Unternehmen nebst der Online-Bank Comdirect in Medienberichten als angegriffener Konkurrent genannt wurde. Nach fast zwei Prozent Minus in den Anfangsminuten waren die Flatex-Titel im MDax zuletzt mit fast drei Prozent ins Plus gedreht. Finanzwerte folgten generell dem starken Börsenumfeld, in dem der Dax am Nachmittag Rekordniveau erreichte. Die Aktien der Comdirect-Mutter Commerzbank legten zuletzt um 2,3 Prozent zu.

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    Trade Republic teilte mit, eine vollständig neue Handelstechnologie einzuführen. Im "Manager Magazin" war die Rede von einem "Frontalangriff" auf etablierte Broker. Da Firmen wie Trade Republic sich aufgrund geänderter Gesetze künftig nicht mehr dafür bezahlen lassen dürfen, dass sie ihre Kundenorders an einen bestimmten Handelsplatz weiterleiten, wolle das Unternehmen den Tradingprozess komplett neu aufsetzen, hieß es.

    Lang & Schwarz ist direkt davon betroffen, da dem Unternehmen in diesem Zusammenhang wohl weiter geleitete Abwicklungsaufträge entgehen. Bis zuletzt wickelte Trade Republic die Kundenorders über die Plattform von Lang & Schwarz ab. Dafür fließende Provisionszahlungen sind künftig jedoch verboten, und so will Trade Republic jetzt selbst der Gegenpart bei Kundenorders sein.

    Lang & Schwarz teilte daraufhin mit, dass sich nach derzeitiger Einschätzung die Entscheidung von Trade Republic, den Orderflow anders zu verteilen, auf das Geschäft und das Konzernergebnis auswirken wird. Auf Jahresbasis rechnet Lang & Schwarz auf Konzernebene nunmehr mit einem leichten bis allenfalls moderaten Rückgang des Ergebnisses aus der Handelstätigkeit gegenüber dem Vorjahr.

    Trade Republic will über einen neuen Bestpreis-Algorithmus künftig automatisch den günstigsten Kaufkurs und den besten Verkaufskurs ermitteln. Orders werden automatisch zum Bestpreis unter allen relevanten Börsen ausgeführt. Trade Republic nimmt die Aktien einen kurzen Moment ins eigene Buch und gibt diese dann an den Kunden weiter. Mit der neuen Plattform sollen Kunden über Direktpreis gezielt aus 30 Börsen wählen können, darunter Xetra, Euronext und Nasdaq./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 25.622 auf Ariva Indikation (02. Juli 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +2,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 42,99 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -2,19 %/+13,67 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Übernahme der Commerzbank durch UniCredit, mutmaßliche EZB‑Unterstützung, diskutierte Aufschläge (vor allem 10–20 %, vereinzelt ~45 € Ziel) und Preisberechnungen (UniCredit‑Kurs ×0,485 + Prämie). Weitere Themen sind Squeeze‑out/Delisting‑Schwellen (90/95 %), die Bedeutung des Bundes mit ~12 % für den Preis sowie kurzfristige Kurssprünge und Spekulationen auf weiteres Upside.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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