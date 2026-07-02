🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsImmatics AktievorwärtsNachrichten zu Immatics

    OTS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    MIG Capital / MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse ...

    Für Sie zusammengefasst
    • IQM startet an der Nasdaq New York und bald Helsinki
    • MIG war Gründungsinvestor und investierte zweistellig
    • IQM verkauft 23 Systeme an 13 Kunden, Umsatz 36 Mio
    OTS - MIG Capital / MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse ...
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse in New York München (ots) - MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, gibt den Börsenstart seines Portfoliounternehmens IQM Quantum Computers am heutigen Donnerstag in New York an der Nasdaq (WKN: IQMX) bekannt. Einen Tag später wird der Handel an der Nasdaq Helsinki aufgenommen. MIG Capital gehörte 2008 zu den Gründungsinvestoren des finnisch-deutschen Scale-ups mit Sitz in Espoo sowie München. Seitdem wurde über mehrere MIG Fonds ein zweistelliger Millionen Euro Betrag in das führende europäische Quantencomputing-Unternehmen investiert.

    Michael Motschmann , Managing Partner der MIG Capital, sagt: "Wir gratulieren dem ganzen Team um Dr. Jan Goetz, Dr. Sierk Poetting und Dr. Sören Hein zu diesem Meilenstein auf dem Weg zu einem europäischen Champion in dieser Schlüsselbranche."

    Bereits im Februar gaben IQM und die US-SPAC Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) ihre Fusion bekannt. Eine Hauptversammlung von RAAQ hatte kürzlich mit einem entsprechenden Beschluss die Möglichkeit für den heutigen Start an der Nasdaq eröffnet. Die Transaktion bewertete IQM vor dem Börsengang mit knapp 1,6 Milliarden Euro. Neben der MIG Capital AG über ihre MIG Fonds sind knapp 30 weitere namhafte Investoren an IQM beteiligt.

    IQM ist damit das erste führende europäische Unternehmen des Quantencomputing, das an der Börse gelistet ist. Michael Motschmann unterstreicht die Bedeutung: "Der erfolgreiche Gang an den Kapitalmarkt untermauert die Technologieführerschaft und operative Exzellenz von IQM und ist aus europäischer Perspektive ein wichtiger Baustein für mehr technologische Souveränität".

    IQM arbeitet wie andere Quantencomputing-Unternehmen an Rechenleistungen, die Revolutionen in Medizin, Materialforschung, KI, Logistik, Klimaforschung und weiteren Zukunftsfeldern ermöglichen sollen. Eine hohe Nachfrage nach Quantencomputing wird künftig auch durch Digitalisierung und den weltweiten KI-Boom getragen.

    IQM entwickelt, produziert und betreibt supraleitende Quantenprozessoren über die gesamte Wertschöpfungskette, von der eigenen Herstellung der Chips bis hin zu Hardware, Software und einer eigenen Cloud-Plattform. Mit bislang 23 verkauften Systemen an 13 Kunden erreicht IQM derzeit die höchste kommunizierte Anzahl an ausgelieferten On-Premises-Systemen weltweit. IQM erzielte 2025 einen Umsatz von 36 Millionen US-Dollar bei einem Auftragsbestand von 67 Millionen US-Dollar.

    An IQM sind die MIG Fonds MIG 2, MIG 4, MIG 6, MIG 8, MIG 10, MIG 14 und MIG 17 beteiligt. Michael Motschmann: "Wir sind stolz, dass wir zusammen mit unseren Anlegerinnen und Anlegern über viele Jahre die Entwicklung von IQM begleiten und mitgestalten durften. Dieser Börsengang ist auch ihr Erfolg."

    IQM ist der jüngste unter mehreren Börsengängen, die MIG Capital begleitet hat, darunter das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech. Bei zwei weiteren gelisteten Unternehmen, Immatics (WKN: A2P72S) und AC Immune (WKN: A2AR5F), halten die MIG Fonds Anteile.

    Über MIG Capital AG

    MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher 800 Millionen Euro in rund 60 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT, Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus mehr als 30 Unternehmen.

    MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen.

    In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse.

    Für weitere Informationen: http://www.mig.ag , http://www.mig-fonds.de . LinkedIn: MIG Capital

    Pressekontakt:

    Ansprechperson
    Michael Motschmann
    Managing Partner der MIG Capital AG
    mailto:mm@mig.ag

    Pressekontakt
    Dr. Klaus Westermeier Medienbüro
    0172-8433232
    mailto:info@kwestermeier.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182345/6307181 OTS: MIG Capital

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AC Immune Aktie

    Die AC Immune Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 2,148 auf Lang & Schwarz (02. Juli 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AC Immune Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von AC Immune bezifferte sich zuletzt auf 234,24 Mio..





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    OTS MIG Capital / MIG Fonds: Beteiligungsunternehmen IQM geht an die Börse ... MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, gibt den Börsenstart seines Portfoliounternehmens IQM Quantum Computers am heutigen Donnerstag in New York an der Nasdaq (WKN: IQMX) bekannt. Einen Tag später wird der Handel an der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     