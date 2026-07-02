CAI schließt Rekapitalisierung mit JLL Partners ab und eröffnet damit neue Wachstumschancen

INDIANAPOLIS, 2. Juli 2026 /PRNewswire/ -- CAI, ein Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, das sich darauf spezialisiert hat, die Betriebsbereitschaft und -exzellenz in den Bereichen Life Sciences und in geschäftskritischen Umgebungen voranzutreiben, gab heute bekannt, dass es seine Rekapitalisierungstransaktion mit JLL Partners („JLL") abgeschlossen hat, einer in New York ansässigen Private-Equity-Gesellschaft für mittelständische Unternehmen, die sich auf Investitionen in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrie und Unternehmensdienstleistungen konzentriert.

Die abgeschlossene Transaktion knüpft an die jüngste positive Entwicklung von CAI an, zu der unter anderem ein erweitertes Dienstleistungsangebot für globale Kunden in Australien sowie neue Technologiepartnerschaften zählen. Mit der Unterstützung von JLL möchte CAI seine Investitionen in Fachkräfte, Weiterbildung, Technologien der nächsten Generation, strategische Akquisitionen und ein erweitertes Dienstleistungsangebot vorantreiben und gleichzeitig seine Unternehmenskultur als bevorzugter Arbeitgeber für technische Fachkräfte in stark regulierten und geschäftskritischen Branchen weiter ausbauen.

Seit mehr als 30 Jahren erbringt CAI Dienstleistungen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft für wichtige Industriekunden mit der technischen Sorgfalt, Präzision und Beständigkeit, die deren Umgebungen erfordern. Die Partnerschaft mit JLL soll auf dem fundierten Fachwissen und den langjährigen Kundenbeziehungen der mehr als 700 Fachkräfte von CAI aufbauen, die in Nordamerika, Europa, Australien und Asien tätig sind, und gleichzeitig die fortlaufenden Investitionen von CAI in seine Mitarbeiter, seine Plattform und seine globalen Kompetenzen unterstützen.

„Mit dem Abschluss der Transaktion haben wir unser Ziel erreicht: den Aufbau einer starken Partnerschaft mit JLL, die es uns ermöglichen wird, unser Dienstleistungsangebot zu verbessern und zu erweitern, während wir neue Technologien, Regionen und Dienstleistungen erschließen", sagte Sheena Dempsey, Geschäftsführerin von CAI. „Diese Partnerschaft basiert auf der Unterstützung, die JLL für unsere Geschäftsstrategie, unsere Mitarbeiter und unsere Zukunftsvision leistet."