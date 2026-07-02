Klinisches Verfahren für zwei Ebola-Therapien beginnt

GENF/BUNIA/KINSHASA (dpa-AFX) - In der Demokratischen Republik Kongo beginnt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die klinische Testung zweier antiviraler Therapieverfahren gegen das Ebolavirus. Außerdem wird geprüft, ob die Kombination beider antiviraler Medikamente zusätzliche Vorteile für Patienten mit Ebola vom Erregertyp Bundibugyo bietet.

Im Mai kam es im Kongo zu einem Ausbruch von Ebola mit diesem Erregerstamm, für den es bisher weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gab. Nach Angaben der kongolesischen Behörden wurden im Labor bisher mehr als 1.400 Ebola Fälle nachgewiesen. Bis Ende Juni starben mehr als 400 Menschen an der Krankheit. Die Todesfallquote sei auf 31,2 Prozent gestiegen, hieß es weiter.