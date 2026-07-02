DAX springt auf Allzeithoch – Tech-Abwesenheit und gute US-Konjunkturdaten

Die Investoren sehen derzeit attraktive Einstiegsniveaus in zyklischen Branchen, die zuletzt weniger nachgefragt wurden, da sie eine hohe konjunkturelle Abhängigkeit besitzen. Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung treibt jetzt die Rotation voran. Dadurch schoben sich heute auch Banken und Finanzwerte mit auf die Gewinnerliste.

Aber selbst die Aktie von Infineon, die zunächst noch in den Sog der fallenden Halbleiteraktien geriet, wurde von den anderen 39 Aktien im Tagesverlauf mit ins Plus gezogen. Ganz stark griffen die Anleger in Frankfurt bei den Anteilsscheinen von Bayer zu, die nach dem gerichtlichen Befreiungsschlag eine neue Unternehmensstruktur anstreben, um die Aktivitäten im Bereich Pflanzenschutz besser bündeln zu können.

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Insgesamt besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten katapultierten den DAX am Nachmittag nach dem beherzten Sprung über die 25 000er-Marke auch gleich noch auf ein neues Allzeithoch. Die Löhne stiegen nur leicht an und blieben im Rahmen der Erwartungen. Gleiches galt für die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Lediglich die neu geschaffenen Stellen fielen mit 49 000 anstatt der erhofften 107 000 negativ aus dem Rahmen.

Hier gilt jedoch zu beachten, dass die Unternehmen zur Jahresmitte selten neue Stellen schaffen, sondern lediglich darauf achten, ihre Zielgrößen zu erfüllen, und die Sommersaison macht auch vor Konjunkturzyklen nicht halt. Deshalb maßen die Investoren der Abweichung keine große Bedeutung bei. Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für den größten Paradigmenwechsel im US‑Arbeitsmarkt, und jetzt muss sich zeigen, wie dieser sich auf die veränderten Verhältnisse einstellen wird.

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