Spekulanten auf dem falschen Fuß erwischt – Milliardenschäden für Trader

Besonders im Fokus stand der August-Fed-Funds-Future (ZQQ6), welcher die Markterwartungen für die Zinsentscheidung am 29. Juli abbildet. Das Open Interest – also die Anzahl der offenen Kontrakte – explodierte innerhalb von zwei Wochen um rund 30 Prozent von ca. 454.000 auf fast 590.000 Kontrakte, zeigen Daten der CME Group.

Seit der letzten Fed-Sitzung befand sich der Markt für US-Zinsfutures im Ausnahmezustand. Ausgelöst durch falkenhafte Signale des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, der den Fokus vehement auf die Preisstabilität legte, schossen die Wetten auf eine baldige Zinserhöhung in die Höhe. Das ist den Tradern jetzt zum Verhängnis geworden.

Ein einziger Fed Funds Future-Kontrakt an der CME hat einen festen Gegenwert von 5 Millionen US-Dollar an zugrundeliegendem Kapital. Das Open Interest im August-Kontrakt entspricht somit einem Volumen von knapp 2,95 Billionen US-Dollar. Das zeigt, wie gigantisch dieser Markt ist und warum die US-Notenbank so genau darauf schaut. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Verluste in diesem Ausmaß anfallen, die sind deutlich geringer. Wie hoch genau kann erst in ein paar Tagen oder Wochen gesagt werden und hängt davon ab, wie schnell die Spekulanten ihre Wetten auflösen.

Der Markt war damit massiv "short" positioniert. Händler setzten in historischem Ausmaß darauf, dass die Zins-Futures fallen würden, wie es bei einem Zinsanstieg im Sommer passiert wäre. Die implizite Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im Juli schnellte von fast Null auf rund 36 Prozent hoch.

Das Worst-Case-Szenario tritt ein

Am heutigen Donnerstag, dem 2. Juli 2026, kollidierte diese milliardenschweren Wetten mit der wirtschaftlichen Realität. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls) lieferten eine herbe Enttäuschung für die Spekulanten. Erwartet worden waren 115.000 neu geschaffene Stellen, tatsächlich waren es aber nur 57.000 neue Stellen.

Dieser kräftige Rückgang signalisiert eine deutlich schnellere Abkühlung des US-Arbeitsmarktes als vom Markt erwartet. Für eine US-Notenbank, die sich im Juli zu einer Zinserhöhung hätte durchringen wollen, ist die Datenbasis damit schlagartig weggebrochen. Eine Zinsanhebung im Juli gilt unter Analysten nun als praktisch ausgeschlossen. Etwas gefördert hat die Spekulationen, das Warsh die Fed umkrempeln will und sich weigert, irgendwelche Andeutungen hinsichtlich der Zinsentwicklung zu machen.

Die unmittelbare Folge an den Terminbörsen ist das exakte Szenario, vor dem vorsichtigere Marktbeobachter im Vorfeld gewarnt hatten: Ein klassischer Short Squeeze (Pain Trade). Da eine Zinserhöhung ausgepreist wird, schießen die Kurse der Fed Funds Futures automatisch nach oben. Die 590.000 Kontrakte umfassende Short-Wand steht nun tief unter Wasser. Händler, die auf fallende Kurse und steigende Renditen gewettet hatten, sind gezwungen, ihre Positionen mit Verlust zurückzukaufen, was den Aufwärtsdruck auf die Futures-Kurse zusätzlich beschleunigt und ihnen noch höhere Verluste beschert.

Der Versuch der Trader, die geldpolitische Wende unter Kevin Warsh aggressiv vorwegzunehmen, wurde von den Fundamentaldaten gnadenlos ausgebremst. Der Markt muss die Zinskurve für das restliche Jahr 2026 nun komplett neu kalibrieren. Und die Spekulanten können erstmal ihre Wunden lecken.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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