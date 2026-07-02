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    Besonders beachtet!

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    Apple Aktie weiter im Aufwärtstrend - 02.07.2026

    Am 02.07.2026 ist die Apple Aktie, bisher, um +3,68 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Besonders beachtet! - Apple Aktie weiter im Aufwärtstrend - 02.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Apple aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +3,68 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Apple Aktie. Nach einem Plus von +2,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 268,00. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Apple einen Gewinn von +18,36 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,89 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Apple +11,91 % gewonnen.

    Während Apple heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,80 %. Damit gehört Apple heute zu den auffälligeren Werten.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,80 %
    1 Monat -0,89 %
    3 Monate +18,36 %
    1 Jahr +46,69 %
    Stand: 02.07.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Bil.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,66 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,72 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,96 %. Samsung Electronics verliert -6,32 %

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    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    +3,27 %
    +4,90 %
    -1,03 %
    +18,35 %
    +46,34 %
    +45,65 %
    +124,25 %
    +1.101,20 %
    +10.474,03 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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