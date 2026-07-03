Yolo & Hodl: Robinhood mit eigener Blockchain – Robinhood Chain am Start!

"Das Ziel des agentenbasierten Handels bei Robinhood ist es, dem Durchschnittsbürger Zugang zu denselben Werkzeugen, denselben Rechenkapazitäten und derselben Macht zu geben, die institutionelle Anleger in Hochfrequenzhandelsfirmen seit Jahrzehnten nutzen", sagte CEO Vlad Tenev am Donnerstag gegenüber CNBC.

Die Aktie von Robinhood reagierte entsprechend auf die Nachricht vom Mittwoch und legte an den letzten vergangenen Handelstagen rund 16 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Diese Art von Intelligenz und Komplexität war für den Normalbürger bisher unerreichbar", fügte er hinzu.

Am Mittwoch kündete der CEO zudem an, dass Robinhood eine eigene Blockchain in Betrieb nimmt: Robinhood Chain.

Sie wurde entwickelt, um digitale Versionen von Aktien und anderen Vermögenswerten sowie verschiedene Finanzanwendungen schnell und günstig über die Blockchain zu nutzen.

Der Clou: Mit tokenisierten Vermögenswerten auf der Blockchain kann der Handel 24/7 stattfinden.

Robinhood verdient dann nicht mehr nur an Trades, sondern auch an Transaktionsgebühren auf der Blockchain. Robinhood baut damit sein eigenes Investmentuniversum in der Assets als Token existieren.

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Nicht nur die Anleger sind begeistert. Die Analysten von Mizuho heben am Donnerstag ihr Kursziel für Robinhood von 115 auf 130 US-Dollar und versehen die Aktie mit einem Outperform-Rating.

Und sie fällen ein außergewöhliches Urteil: "Anders als Cloud Computing, soziale Medien oder Internetsuchen ist der Online-Brokerage-Markt nach wie vor stark fragmentiert und geografisch weit verstreut", schreibetAnalyst Dan Dolev in einer Mitteilung. "HOOD hat die Chance, der erste echte globale Hyperscaler unter den Online-Brokern zu werden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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