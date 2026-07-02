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    Selenskyj verspricht Vergeltung nach russischem Angriff auf Kiew

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj kündigt Vergeltung für Angriffe auf Kiew an
    • Mehr als 20 Tote und über 80 Verletzte in Kiew
    • Wohnen zerstört durch Drohnen und Raketenangriffe
    Selenskyj verspricht Vergeltung nach russischem Angriff auf Kiew
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung für den massiven russischen Angriff auf Kiew mit mehr als 20 Toten angekündigt. "Wir sind für einen gerechten Frieden, eine gerechte Beendigung des Kriegs, und solange es das nicht gibt, für gerechte Reaktionen", sagte er Journalisten an einem der Einschlagsorte in der Hauptstadt.

    Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag erneut mit Luftangriffen mit Drohnen und Raketen überzogen. Hauptziel war die Hauptstadt Kiew, wo in der Folge mehr als 20 Menschen getötet und mehr als 80 verletzt wurden. Mehrere Wohnhäuser wurden teilweise oder vollständig zerstört./ksr/DP/jha






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    Selenskyj verspricht Vergeltung nach russischem Angriff auf Kiew Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Vergeltung für den massiven russischen Angriff auf Kiew mit mehr als 20 Toten angekündigt. "Wir sind für einen gerechten Frieden, eine gerechte Beendigung des Kriegs, und solange es das nicht gibt, …
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