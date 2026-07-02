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    Scherzer NAV: Scherzer & Co. AG zum 30.06.2026 im Überblick

    Trotz deutlicher Unterbewertung der Aktie zum Inventarwert blieb das Halbjahr von dynamischen Portfolioentwicklungen und marktrelevanten Einzelergebnissen geprägt.

    Scherzer NAV: Scherzer & Co. AG zum 30.06.2026 im Überblick
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • Tageswert/Net Asset Value der Portfoliopositionen zum 30.06.2026: 3,46 Euro je Aktie; bei einem Kursniveau von 2,76 Euro notiert die Aktie damit rund 20,2% unter dem Inventarwert.
    • Hinweis zur Berechnung: Der ermittelte Wert basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen; Nachbesserungsrechte und eventuell anfallende Steuern sind in der Bewertung nicht berücksichtigt.
    • Die zehn größten Aktienpositionen (Stand 30.06.2026) sind u. a.: Rocket Internet SE, Allerthal‑Werke AG, Weleda AG PS, 1&1 AG, RM Rheiner Management AG, Horus AG, Data Modul AG, Redcare Pharmacy N.V., AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur und K+S AG.
    • Wichtige Einzelereignisse: Rocket Internet — Hauptversammlung beschloss auf Gegenantrag eine Dividende von 7,36 Euro je Aktie; es wurden werterhellende Informationen zu Beteiligungen (u. a. SpaceX, Kalshi) gegeben.
    • Weitere Entwicklungen im Portfolio: Redcare Pharmacy hob Prognose an (Umsatzwachstum 15–17%, bereinigte EBITDA‑Mar­ge 2,5–3,0%); 1&1 bzw. der Telekomsektor geriet im Juni durch Hinweise zu Starlink/SpaceX unter Druck; K+S erwirbt das polnische und deutsche Salzgeschäft von Qemetica und platzierte eine Wandelanleihe über 320 Mio. Euro (Fälligkeit 2031, Wandlungspreis 17,93 Euro).
    • Unternehmensprofil/Informationen: Scherzer & Co. AG ist eine in Köln ansässige, börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Sondersituationen, Value‑ und chancenorientierte Investments; aktuelle Präsentation und Kontakt (Dr. Georg Issels) auf www.scherzer-ag.de.

    Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.


    Scherzer

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    ISIN:DE0006942808WKN:694280
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